Рисковали жизнью ради спасения людей. Двое сотрудников Следственного изолятора №3 из Кольчугино награждены Министерством внутренних дел медалями За смелость во имя спасения. Алексей Гусев и Артем Суворкин стали случайными свидетелями пожара в жилом доме в поселке Барвиха.

Рисковали жизнью ради спасения людей. Двое сотрудников Следственного изолятора №3 из Кольчугино награждены Министерством внутренних дел медалями "За смелость во имя спасения". Алексей Гусев и Артем Суворкин стали случайными свидетелями пожара в жилом доме в поселке Барвиха. Из горящего помещения не могла выбраться женщина. Молодые люди разбили окно и вытащили ее на улицу, а потом практически потушили пожар своими силами. Примечательно, что о своем поступке Алексей и Артем никому не рассказали. Героев нашли сами жители поселка и попросили о их награждении.