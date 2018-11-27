26 ноября в 22:54 мск американский космический зонд InSight сел на поверхность Марса в районе нагорья Элизий. После он успел отправить на Землю сразу два снимка, которые тут же стали предметом активного обсуждения.

26 ноября в 22:54 мск американский космический зонд InSight сел на поверхность Марса в районе нагорья Элизий. После он успел отправить на Землю сразу два снимка, которые тут же стали предметом активного обсуждения.Почти семь месяцев длился полет космического аппарата InSight к поверхности Красной планеты. За финальным этапом этого путешествия можно было следить в режиме реального времени. С учетом задержки сигнала в восемь минут, разумеется.Все этапы посадки прошли успешно и модуль в целости и сохранности приземлился на поверхность Марса. Сразу после посадки зонд сделал свой первый снимок и передал его на Землю, передает телеканал "". Фотография была снята через защитный колпак, покрытый пылью.Следующий кадр, который сделал InSight, был уже более четким. На нем видны не только марсианские виды, но и части самого аппарата.Кадр вызвал активное обсуждение в Сети. Примечательно, что некоторые пользователи интернета усомнились, что фотография действительно была сделана на Марсе, а не где-то на Земле."Это точно не техас? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Высадка в Казахстане прошла успешно", "Пейзаж до боли знакомый. Как вспаханное колхозное поле на картошке в студенчестве", "Это казахстан да?", – делились своими впечатлениями комментаторы.Некоторые пользователи Сети заметили, что если изменить настройки цветопередачи, то на фотографии и вовсе не останется ничего "инопланетного" – только голубое небо и серая земля. "Она не красная, нам врали", – резюмировал обсуждение этого вопроса один из комментаторов. Вызвала множество вопросов и конструкция самого аппарата, словно бы собранного при помощи скотча.Аппарат InSight – это не марсоход, а стационарное устройство, в задачи которого входит бурение почвы Красной планеты, передает телеканал "". С помощью сейсмографа он будет собирать информацию о разных марсотрясениях – как собственных, так и от падения метеоритов. В этой же скважине будет проводиться изучение прочих подповерхностных особенностей планеты – от распространения тепла (для чего будет зарыт тепловой зонд) и теплообмена вообще до оценки толщины марсианской коры.