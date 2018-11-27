Старший тренер футбольного клуба Краснодара Мурад Мусаев стал отцом. Во вторник, 27 ноября у 35-летнего российского специалиста родился сын, ставший первым ребенком в семье.

Старший тренер футбольного клуба "Краснодара" Мурад Мусаев стал отцом. Во вторник, 27 ноября у 35-летнего российского специалиста родился сын, ставший первым ребенком в семье."Когда матча нет, а победа – есть! Сегодня у Мурада Мусаева родился сын!", — сообщается в официальном Twitter краснодарского клуба. – От имени всего коллектива ФК "Краснодар" поздравляем Мурада Олеговича и его супругу с первенцем и желаем их семье счастья и благополучия, а малышу – расти здоровьем и радовать родителей!"Мусаев тренирует "Краснодар" с 2018 года после того, как с поста главного тренера команды был уволен Игорь Шалимов. В текущем сезоне российской премьер-лиги "Краснодар" с 29 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Кроме того, в группе "J" Лиги Европы "быки" являются лидерами, набрав 9 очков в четырех встречах.