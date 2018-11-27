Южноамериканская конфедерация футбола (КОМНЕБОЛ) определилась с местом проведения второго матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими Ривер Плейт и Бока Хуниорс. Встреча пройдет 8 или 9 декабря.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОМНЕБОЛ) определилась с местом проведения второго матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Встреча пройдет 8 или 9 декабря.Первый матч прошел на поле "Бока Хуниорс" – стадионе "Ла Бомбонера" и завершился вничью 2:2. Встреча сопровождалась массовыми беспорядками. Ответный матч на принадлежащем "Ривер Плейту" стадионе "Монументаль" дважды откладывался из-за столкновений болельщиков.КОМНЕБОЛ еще раз перенесла дату матча, в котором определится обладатель Кубка Либертадорес. Он пройдет либо 8, либо 9 декабря. Место встречи пока не определено. Не исключено, что она пройдет за пределами Аргентины.