Певица опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, вызвавшее недовольство поклонников. Похоже, что на этот раз звезда перегнула палку.

Певица опубликовала насвоей странице в Instagramоткровенное фото, вызвавшее недовольство поклонников. Похоже, что на этот раззвезда перегнула палку.На снимке Седокова позирует в латексном черном костюме вместе сполуголыми танцовщицами из своего шоу-балета, застывшими в дерзких эротичных позах.Девушки демонстрируют ягодицы, а Анна обнимает одну из них за "пятую точку"."Ночь же уже почти, значит можно)… Меня частоспрашивают – "какой типаж девушек мне нравится?". Вот такой… Уже с декабря, мыбудем вместе на сцене делать жарко и #таквлажномеждунами… Одна Аня хорошо, а втроем всегда лучше",– проанонсировала свою новую концертную программу певица. (Здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Седокова добавила, чтоее музыка никогда не была для детей. "Она скорее для мамочек. Для моих самыхжарких мамочек во вселенной", – заключила исполнительница.Также Анна поделилась откровенными кадрами в Stories.На фото она сидит на стуле, а ее коллеги демонстрируют на камеру свои прелести.Вызывающиеснимки возмутили подписчиков звезды. Они отметили, что артистке нечегопредъявить публике, кроме голых ягодиц, и она стала делать упор на откровенныхснимках, а не на творчестве.Фолловеры обрушились на певицу с критикой. "Время сейчас такое, задрулит головой", "Пора в порно сниматься. Новая звезда там будет","Попы очень полные, сейчас это не модно", "Аня, будь скромнее", "Аня,Вы мне раньше намного больше нравились, чем сейчас. Такое ощущение, что кромесвоей задницы Вы ничего не можете предложить", "Дурацкое фото", -прокомментировали снимки Седоковой в соцсети.