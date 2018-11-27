Рекордная для планшета производительность, передовые технологии дисплея, USB-C вместо Lightning (а также аудиоразъема), FaceID вместо TouchID, практичная обложка-клавиатура и совершенно новый дизайн: в последней модели iPad Pro Apple не поскупилась и на инновации, и на небольшие, но важные доработки. Стал ли iPad в результате полноценным компьютером? Увы, нет — пока это всего лишь самый функциональный, самый элегантный и самый дорогой планшет на рынке.

Рекордная для планшета производительность, передовые технологии дисплея, USB-C вместо Lightning (а также аудиоразъема), FaceID вместо TouchID, практичная обложка-клавиатура и совершенно новый дизайн: в последней модели iPad Pro 2018-го года Apple не поскупилась и на инновации, и на небольшие, но важные доработки. Но стал ли iPad в результате полноценным компьютером?Обзор iPad Pro 11": дизайн, дисплей, удобствоВпервые за 8-летнюю историю линейки iPad Apple кардинально поменяла дизайн. Неожиданный ход: на смену закругленным граням пришли прямые углы, как будто iPhone 5 "раскатали" до размеров примерно 25 x 18 мм; на ровном столе корпус можно поставить вертикально. Фронтальная панель скорее наводит на мысли об iPhone X — углы дисплея закругленные, верхняя и нижняя рамки не шире, чем боковые, кнопки "Домой" нет.iPad Pro 11" рекордно тонкий: 5,1 мм, и легкий: 468 граммов. Хотя по сравнению с LTE-версией iPad Pro 10.5 вес уменьшился лишь на десяток граммов, за счет сбалансированного распределения массы держать новинку удобнее, планшет отлично подходит для длительного чтения или просмотра видео. При этом острые грани не только не мешают, но даже, кажется, делают корпус более ухватистым.Диагональ дисплея — 11 дюймов — указана как если бы закруглений по углам не было, на самом деле площадь отображения по сравнению с прошлой 10,5-дюймовой моделью ощутимо не изменилась. Только пикселей в высоту добавилось: было 2224 на 1668, стало 2388 на 1668. Дисплей отличный, самый качественный из когда-либо использованных в планшетах Apple: яркость до 600 нит, мало бликов благодаря ламинированному стеклу без прослойки воздуха, поддержка цветового пространства P3, технологии адаптивной цветопередачи TrueTone и технологии ProMotion, обеспечивающей при необходимости смену изображения на экране с частотой до 120 герц. Все эти характеристики были и у прошлого iPad Pro, на глаз разницы в качестве изображения тоже не заметно.Обзор iPad Pro 11": камеры, звук, FaceIDСамый, пожалуй, примечательный новый элемент — фронтальную систему камер и инфракрасных осветителей TrueDepth — новый iPad Pro позаимствовал у iPhone X. Подробнее об этой системе можно прочитать здесь, "железо" то же самое.А вот ответственная за распознавание нейросеть тут умнее, чем в телефонах Apple: ее тренировали "видеть" лица не только в вертикальной, а вообще в любой ориентации. Поэтому, если камера не закрыта пальцем (если закрыта — на экране появится указывающая на это стрелка и пояснение), никаких проблем с распознаванием лица при разблокировке или подтверждении покупок с Apple Pay не возникает, даже если держишь планшет в альбомной ориентации или "вверх ногами".Селфи-камера 7-мегапиксельная и, благодаря возможностям 3D-сканирования сцены, обучена тем же трюкам, что и у последних "айфонов": портретный режим, эффекты портретного освещения, "анимоджи" и "мемоджи". Есть и технология Smart HDR, позволяющая на лету объединять несколько снимков, сделанных с разной выдержкой, чтобы "проявить" детали на самых темных и самых светлых участках.А вот 12-мегапиксельную тыловую камеру пришлось по сравнению с прошлым поколением iPad Pro немного упростить — вероятно, ради уменьшения размеров. Линза теперь состоит из пяти элементов вместо шести, а оптическая стабилизация отсутствует. В результате, например, при фотосъемке документов в неидеально освещенном помещении результат может быть хуже, чем у iPad Pro 10.5. Камера все равно выпирает из корпуса, но не очень сильно: лежа плашмя на столе, планшет не качается.В комплекте с четырьмя отличными динамиками — по громкости и чистоте звука iPad Pro опять обходит и предшественника, и любых конкурентов — теперь идут сразу пять встроенных микрофонов. Во-первых, они максимизируют качество звука при звонках по FaceTime или Skype (и помогают Siri четче слышать вас на расстоянии), во-вторых — обеспечивают запись стереозвука в видео.Аудиоразъема у премиальных iPad больше нет, добрался беспроводной тренд и до планшетов. Единственный способ подключить проводные наушники или кабель аудиосистемы к новому iPad — приобрести переходник с USB-C на 3,5-мм (Apple продает такой за 690 рублей).Обзор iPad Pro 11": производительностьНа презентации новых iPad Pro не раз говорилось, что устройства эти превосходят по производительности многие (якобы до 70% из представленных сегодня на рынке) современные ноутбуки. И, судя по результатам тестов, нет оснований этому не верить: система-на-чипе Apple A12X обходит даже некоторые ноутбучные чипы Intel Core i7 восьмого поколения.Более 5000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 4, более 18 000 в многоядерном — это не шутки. Рядом грустит 13-дюймовый MacBook Pro Retina 2015-го года с двухъядерным Core i5. Для устройств в форм-факторе планшета (и без активного охлаждения — шума не будет даже под максимальной нагрузкой) производительность беспрецедентная. Например, свежий Microsoft Surface Pro 6 с Intel Core i5-8250U показывает в том же тесте примерно 3900 и 12 000 баллов, соответственно.У центрального процессора A12X восемь ядер: четыре высокопроизводительных и четыре ориентированных на энергоэффективность, при этом все ядра при необходимости могут работать одновременно. Представители Apple утверждают, что в приложениях, эффективно распределяющих вычислительную нагрузку между ядрами, прирост производительности по сравнению с A10X в iPad Pro 10.5 может достигать 90%. В "одноядерных" задачах прирост скромнее: до 35%.Беспрецедентна для устройств в планшетном форм-факторе и производительность графики iPad Pro. Графический ускоритель A12X имеет семь ядер против шести у iPad Pro 10.5, при этом сами ядра стали быстрее и эффективнее. В Apple хвастаются, что производительность в трехмерных играх выросла по сравнению с предыдущим iPad Pro вдвое и сопоставима с Xbox One S — игровой приставкой Microsoft, поддерживающей 4K и HDR. Жаль только, что разработчикам под iOS (в отличие от тех, кто пишет игры под консоли) приходится ориентироваться на гораздо менее производительные планшеты и смартфоны, которые составляют большую часть мирового парка iOS-устройств. Так что широкого ассортимента игр с по-настоящему консольной графикой в ближайшие годы на iPad ждать не стоит — для геймдевов овчинка вряд ли стоит выделки.Новый чип Apple оказался "впереди планеты всей" и по части нейросетевых вычислений. Это тип задач, решение которых основано на алгоритмах машинного обучения и искусственного интеллекта и ускоряется в разы при использовании определенной архитектуры вычислительных модулей. Neural Engine в A12X — это восьмиядерный сопроцессор, способный совершать до 5 триллионов операций в секунду. Предыдущая версия Neural Engine из чипа A11 была рассчитана на 600 млрд операций в секунду. Neural Engine помогает iPad в распознавании лиц при помощи FaceID, применении эффектов портретного освещения в камере и "масок" в FaceTime, распознавании речи, сортировке изображений в "Фото", а также в задачах, связанных с дополненной реальностью.Оперативной памяти у большинства версий новых iPad Pro 4 гигабайта, но есть и суперверсия — у планшетов с терабайтным накопителем (максимальная емкость теперь такая же, как у Microsoft Surface Pro 6) целых 6 гигабайт оперативной памяти (это выяснил разработчик Стив Траутон-Смит, покопавшись в Xcode, такие же данные отображает и бенчмарк Geekbench). Очевидно, два "лишних" гигабайта добавили, просто чтобы легче было оправдать цену такого устройства — от 126 000 рублей.Емкость аккумулятора iPad Pro Apple по традиции не сообщает, но обещанные 10 часов работы в режиме просмотра интернет-сайтов планшет успешно выдерживает. Так что уменьшение толщины корпуса по сравнению с предыдущим поколением автономности не повредило.Обзор iPad Pro 11": "может — не может"С развлечениями и потреблением чужих информационных выделений все понятно — iPad всегда были самыми удобными планшетами чтобы полистать интернет, соцсети, посмотреть кино, ролики на YouTube или поиграть. Говоря о возможностях использования нового планшета Apple в работе, надо начать с новых аксессуаров: обложки-клавиатуры Smart Keyboard Folio и стилуса Apple Pencil второго поколения.Клавиатура для "обложечной" просто отличная: легко примагничивается к корпусу именно в том положении, в каком нужно, а набирать текст у меня получается не хуже, чем на MacBook с новыми "плоскими" клавишами. Конструкция обложки дает выбрать один из двух углов наклона. Что вряд ли порадует, так это вес клавиатуры: 297 граммов в случае с 11-дюймовой версией, почти 2/3 от веса самого планшета.Pencil 2 интегрирован с iPad Pro гораздо лучше предшественника: стилус примагничивается к грани и через закрытую пластиковой заглушкой прорезь в корпусе заряжается беспроводным способом. Магнитное крепление достаточно сильное, чтобы Pencil 2 не отваливался от iPad при переноске в портфеле или рюкзаке.Двойным тапом по основанию стилуса теперь можно переключаться между инструментами в некоторых приложениях (включая "Заметки"), например — между кистью и ластиком. А еще — коснитесь в любом месте кончиком Pencil 2 заблокированного экрана, и новая заметка будет создана автоматически.Третий важнейший "аксессуар" iPad Pro, отличающий его от предшественника, встроенный — это порт USB-C с поддержкой (увы, не 40-гигабитного Thunderbolt 3, как на большинстве "макбуков") USB 3.1."Этот iPad не поддерживает аксессуары Thunderbolt". Придется ждать другогоНо и пропускная способность 10 гигабит в секунду, обеспечиваемая этим протоколом — показатель солидный. Проблема в том, что далеко не всё с разъемом USB-C с новым iPad Pro заработает так, как вы этого ожидаете. Главное огорчение: приложение "Файлы" не позволяет копировать данные с внешних USB-накопителей, будь то флешки или жесткие диски, или в обратном направлении. Дозволен пользователям iPad только импорт фото и видео с SD-карт или подключенных по USB камер.Зато, например, к iPad Pro можно подключить внешние дисплеи с разрешением до 5K, при этом частота обновления изображения может составлять до 60 Гц. В некоторых приложениях — iMovie или Keynote — можно даже не "зеркалить" картинку, а выводить на внешний дисплей рабочее окно с видео либо слайдом, при этом на экране планшета будут показываться элементы управления.Но чтобы все заработало, ваш монитор должен использовать для передачи данных именно протокол USB 3.1, не Thunderbolt 3. И огорчительно короткий (по крайней мере, для "настоящего компьютера" стоимостью под тысячу долларов) метровый кабель из комплекта для подключения не подойдет — он высокоскоростного подключения по стандарту DisplayPort не поддерживает. При наличии многопортового AV-адаптера Apple (USB-C с одного конца, USB-C, USB-A и HDMI либо VGA с другого) или стороннего переходника можно подключить вообще практически любой монитор или проектор. Только учтите, что в большинстве приложений подстраиваться под пропорции экрана продублированное с iPad изображение не будет — такое "волшебство" Apple пока смогла реализовать только на macOS.В качестве рабочего инструмента iPad Pro может заинтересовать, например, фотографов: с адаптером для карт SD легко загружать сделанные снимки в приложение "Фото" и обрабатывать либо прямо там, либо в сторонних редакторах. Новые iPad Pro уже полностью поддерживаются (включая переключение инструментов двойным тапом по Pencil) Adobe Lightroоm для iOS, вот-вот выйдет iPad-версия популярного на iPhone и очень функционального фоторедактора Darkroom, еще есть Affinity Photo. Правда, многие фотографы, попробовавшие iPad в качестве инструмента для обработки снимков, жалуются на неудобство управления файлами в iOS — что говорить, если пользователь до сих пор даже произвольные папки на встроенном накопителе создавать не может — и отсутствие удобного встроенного в систему инструмента просмотра метаданных.А вот для цифровых художников, сменивших кисти и палитру на стилус, iPad Pro уже не первый год является чуть ли не идеальным инструментом. По крайней мере, именно эти люди в онлайновых дискуссиях чаще всего настаивают, что iPad Pro действительно способен заменить компьютер. Возможно потому, что категория профессиональных программ для рисования, подготовки иллюстраций и векторного дизайна на iOS сейчас, кажется, лидирует по ассортименту: Procreate, Adobe Sketch и Draw, Paper, Affinity Designer, и многие другие.Еще одна категория пользователей, которым "профессиональный" планшет Apple оказывается милее ноутбука — это те, кто зарабатывает на жизнь словами. По крайней мере писатели, сценаристы, блогеры, колумнисты: все те, кто пишет главным образом "из головы" и не вынужден постоянно вызывать другие приложения, обращаясь к источникам. Для них iPad в связке с программами вроде Scrivener, Ulysses или Bear оказывается идеальной "пишмашинкой": очень легкой, с солидной автономностью и помогающей свести к минимуму посторонние раздражители. И, кстати, покупать эппловскую обложку-клавиатуру совсем не обязательно, достаточно взять переходник и подключить через него свою любимую USB-клавиатуру.Но мне, как журналисту, гораздо удобнее работать с ноутбуком и внешним монитором — на первом мой текст, на втором — источники и справочная информация. К режиму разделенного экрана на iPad можно привыкнуть, но, по крайней мере, у 11-дюймовой модели, размер дисплея маловат для комфортной работы. Единственное, что мешает повторить мой "ноутбучный" сценарий работы с iPad — отсутствие в iOS гибкого, как в macOS, управления окнами на экране планшета и подключенном мониторе.В Apple неоднократно (и вполне убедительно) объясняли: у ноутбуков и компьютеров Mac нет сенсорных экранов, потому что постоянно поднимать руку и тянуться пальцем к дисплею неудобно. Почему же с "компьютером" iPad Pro, когда работаешь с ним за столом, подключив к клавиатуре, это вдруг должно стать удобным? Да, во многих случаях понимаешь, что в iOS не хватает поддержки мыши либо тачпада. Пальцы для комфортного управления во многих перегруженных интерфейсах все же толстоваты, немного облегчает жизнь Pencil: предлагаю пока воспринимать его как костыль, заменяющий мышь или трекпад. Неидеально, но более комфортного варианта Apple пока на iOS не предлагает.Еще iPad Pro, скорее всего, не разочарует в качестве как минимум одного из рабочих инструментов музыкантов: в первую очередь тех, кто делает электронную музыку или работает с цифровыми записями. Вряд ли планшет заменит студию звукозаписи или даже обычный компьютер с полноценной DAW ("рабочая станция цифрового звука" — Apple Logic, Ableton Live, Cubase и т.п.), но подготовить черновик любого трека на нем, сведя в "мобильной DAW" типа Garage Band или Cubasis, не составит большого труда.По крайней мере, я без проблем подключил к iPad Pro через USB-переходник двухканальный внешний аудиоинтерфейс Focusrite и довольно быстро накреативил в приложении Groovebox несложный луп, который вполне сойдет для фоновой музыки в видеоблоге. Единственное, что смутило — слабый уровень выходного сигнала по сравнению с тем, что обеспечивается при подключении Focusrite к "маку": громкость выхода на наушники пришлось выкрутить почти на полную.Постепенно появляется и более-менее функциональный софт для редактирования на iPad видео. iMovie, конечно, штука чисто любительская, но вот, например, Lumafusion эксперты называют решением чуть ли не профессионального уровня. А Adobe недавно представила мобильный видеоредактор Rush для iOS, предназначенный в первую очередь для видеоблогеров, которым важно тратить на редактирование роликов как можно меньше времени, при этом выдавая качественную картинку.Странно, что продвигая iPad Pro как доступный всем уже сегодня "компьютер будущего", Apple не смогла или не захотела адаптировать для iOS свои общепризнанные хиты, профессиональные приложения для работы с видео — Final Cut Pro X, и звуком — Logic Pro. А вот Adobe уже пообещала, что в будущем году на iPad выйдет самый настоящий, полноценный, без всяких "Lite" или "Mobile", Photoshop.Обзор iPad Pro 11": выводыСтал ли iPad спустя прошедшие с выхода первой версии 8 лет реальной альтернативой рабочему ноутбуку для кого-то кроме цифровых художников, писателей и музыкантов? В плане "железа" никаких препятствий к этому нет: планшет уже мощнее большинства ноутбуков на рынке, а добавление USB-C в теории позволяет ему взаимодействовать с самой разной периферией.Проблема в том, что взаимодействия эти сильно ограничены на уровне операционной системы. Без доработки iOS до десктопного уровня в плане гибкости и функциональности называть iPad Pro подходящей всем и каждому альтернативой "маку" или ноутбуку с Windows, мягко говоря, преждевременно. Вот что стоило бы добавить в первую очередь: поддержка мыши/трекпада, гибкое как в macOS или Windows управление выводом изображения на внешние мониторы, ассортимент десктопных (не мобильных) браузеров, а также профессиональных видео- и аудиоредакторов, полноценный файловый менеджер с поддержкой внешних накопителей, возможность использовать несколько пользовательских профилей.Во многих ситуациях создается впечатление, что iPad Pro — это новенький Ferrari, очутившийся на городской дороге со светофорами каждые 200 метров, ограничением скорости в 40 км/ч и "лежачими полицейскими". Для таких поездок куда лучше подойдет недорогой комфортабельный кроссовер с плавным ходом и всепрощающей подвеской — и такой Apple тоже продает, это iPad 2018. На нем запустятся без проблем все те же программы и игры, что и на iPad Pro, он стоит почти втрое дешевле и работает на точно такой же операционной системе, iOS 12.Пока пользователь не сможет решать с помощью iPad Pro все свои задачи хотя бы с тем же комфортом и скоростью, что и на "макбуке", инвестиции в такой рабочий инструмент в размере не менее 80 000 рублей (базовая Wi-Fi модель на 64 ГБ в комплекте с клавиатурой, без Pencil и USB-C адаптеров) оправдать сложно. Если вы, конечно, не художник, писатель или музыкант, который уже хорошо понимает "свои" сценарии использования этого устройства и уверен, что оно поможет быстро "отбить" потраченные деньги.Но в том случае, если ваш бюджет особо не ограничен, то iPad Pro станет для вас лучшим, самым продвинутым из доступных на сегодня планшетом для медиапотребления, на котором при этом можно еще попробовать поделать что-то более серьезное.Хотелось бы ошибаться, но вот какое подозрение закрадывается. Как будто команды, разрабатывающие "железо" и "софт" планшетов, последние пару лет работали, особо не общаясь друг с другом, после чего задача представить итоговый продукт воплощением якобы существующего в Apple четкого видения "компьютера будущего" легла на плечи отдела маркетинга: "делайте что хотите, но покупатели и инвесторы должны верить, что это круто". Вполне возможно, что заминка чисто ситуативная: доработать iOS 12 нужным образом под "компьютерную" ипостась iPad без ущерба для стабильности просто не успели, и долгожданные нововведения, которые сделают iPad Pro компьютером без "но", появятся осенью 2019-го.Пока же новый iPad Pro выглядит богатырем, которому некоторые подвиги удаются на ура (кстати, для этих подвигов все же лучше подойдет 12,9-дюймовая модель), а к другим он не может приступить, потому что оказывается внезапно связан по рукам и ногам. И сдерживающие его путы — это операционная система, при разработке которой все, похоже, беспокоились в первую очередь о пользователях смартфонов, и лишь по остаточному принципу — о тех, кому нужна портативная и мощная "планшетная" замена компьютера. А ведь кому-то из них может вдруг взбрести в голову скопировать на свой новый мощный тысячедолларовый "компьютер" файлы прямо с флешки.