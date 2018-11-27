В ходе проверки помещения также были обнаружены флаконы из полимерного материала без какой-либо маркировки с жидкостью и блистеры медицинских препаратов с нарушением целостности упаковки...

Сотрудники ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявили аптеку, осуществляющую безрецептурный отпуск лекарственных препаратов.Оперативникам поступила информация об одной из аптек в Можайском районе столицы, провизоры которой отпускали лекарственные препараты без рецепта. В ходе проверки данной аптеки полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам.В ходе проверки помещения также были обнаружены флаконы из полимерного материала без какой-либо маркировки с жидкостью и блистеры медицинских препаратов с нарушением целостности упаковки, которые не были надлежащим образом учтены и хранились с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Медицинские препараты и указанные флаконы были изъяты и направлены в ЭКЦ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения исследования.Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», в рамках которого проводится административное расследование.Результаты административного расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За административное правонарушение по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39