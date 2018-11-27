Женщина рассказала, что с ее автомобиля «Порше» пропали передние фары...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали подозреваемого в краже автомобильных фар.В территориальный отдел полиции обратилась 34-летняя москвичка. Женщина рассказала, что с ее автомобиля «Порше», припаркованного на улице Самуила Маршака, пропали передние фары. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенное имущество он успел продать, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)-010-51-79