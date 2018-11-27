Тайная жизнь актеров знаменитого сериала Игра престолов раскрыта в нескольких коротких роликах, появившихся в Сети. Актриса Лина Хиди (в киноэпопее – Серсея Ланистер) показала широкой публике, чем занимаются звезды в перерывах между съемками.

Тайная жизнь актеров знаменитого сериала "Играпрестолов" раскрыта в нескольких коротких роликах, появившихся в Сети.Актриса Лина Хиди (в киноэпопее – Серсея Ланистер) показала широкой публике,чем занимаются звезды в перерывах между съемками.Видео со съемочной площадки "Игры престолов"фанаты сериала всегда ждут с нетерпением. Но такого содержания роликов и они неожидали. Тем не менее, документальные кадры за авторством Лины Хиди поклонниковпорадовали.Серсея Ланистер устроила мастер-класс по фырканью. Звездавтянула в свой флешмоб коллег по съемочной площадке– Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохана Филипа "Пилу"Асбека (Эурон Грейджой).Джейме Ланнистер, брат Серсеи Ланнистер, продемонстрировалзрителям свою тайную способность в замедленной съемке.Его примеру последовала грозная, но красивая сестра.Позже к флешмобу присоединился и Эурон Грейджой.Премьера восьмого финального сезона телесериала состоится в апреле 2019 года, напоминает Life.ru. А пока автор саги – писатель Джордж Мартин – продолжает нагнетать обстановкувокруг своего нового произведения. Автор книги рассказал, что сериал"Долгая ночь", который станет приквелом "Игры престолов",переместится на пять тысяч лет в прошлое. Ранее сообщалось, что события будутразвиваться за 8–10 тысяч лет до событий оригинала.