Тайная жизнь актеров знаменитого сериала Игра
престолов раскрыта в нескольких коротких роликах, появившихся в Сети.
Актриса Лина Хиди (в киноэпопее – Серсея Ланистер) показала широкой публике,
чем занимаются звезды в перерывах между съемками.
Тайная жизнь актеров знаменитого сериала "Игра
престолов" раскрыта в нескольких коротких роликах, появившихся в Сети.
Актриса Лина Хиди (в киноэпопее – Серсея Ланистер) показала широкой публике,
чем занимаются звезды в перерывах между съемками.
Видео со съемочной площадки "Игры престолов"
фанаты сериала всегда ждут с нетерпением. Но такого содержания роликов и они не
ожидали. Тем не менее, документальные кадры за авторством Лины Хиди поклонников
порадовали.
Серсея Ланистер устроила мастер-класс по фырканью. Звезда
втянула в свой флешмоб коллег по съемочной площадке
– Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохана Филипа "Пилу"
Асбека (Эурон Грейджой).
Джейме Ланнистер, брат Серсеи Ланнистер, продемонстрировал
зрителям свою тайную способность в замедленной съемке.
Его примеру последовала грозная, но красивая сестра.
Позже к флешмобу присоединился и Эурон Грейджой.
Премьера восьмого финального сезона телесериала состоится в апреле 2019 года, напоминает Life.ru. А пока автор саги – писатель Джордж Мартин – продолжает нагнетать обстановку
вокруг своего нового произведения. Автор книги рассказал, что сериал
"Долгая ночь", который станет приквелом "Игры престолов",
переместится на пять тысяч лет в прошлое. Ранее сообщалось, что события будут
развиваться за 8–10 тысяч лет до событий оригинала.