Евгений Рудин, более известный как DJ Грув, в этом году празднует 25-летие музыкальной деятельности. Артист состоялся не только в профессии – его личной жизни можно только позавидовать.

Евгений Рудин, более известный как DJ Грув, в этом году празднует 25-летиемузыкальной деятельности. Артист состоялся не только в профессии – его личнойжизни можно только позавидовать.Два года назад Евгений счастливо женился на девушке с необычным именемДэниза. Уже через год после свадьбы его избранница произвела на светочаровательного мальчика, которого назвали Марком.Артист уверяет, что его отпрыск унаследовал от него любовь к музыке: малышс удовольствием проводит время с отцом в звукозаписывающей студии. Однако в длительныепоездки ребенка родители пока не берут. "С Марком только ходим гулятьпо Москве, никуда не летали еще, хотя ему уже год и два месяца.Все в планах", – отмечал ранее Рудин.Отметим, что в романтический отпуск в Париж диджей и его супругаулетели только вдвоем. Снимками и видео с поездки знаменитость делится в личноммикроблоге. В одном из роликов он рассказал, что отель в Париже встретил ихприятным презентом, а позже показал завтрак из морепродуктов и ресторан высокойкухни, где все блюда подаются с трюфелем.Чете Рудиных и на этот раз пришлось оставить наследника дома под присмотромняни. Супруги решили насладиться роскошным отдыхом только вдвоем.