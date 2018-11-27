Евгений Рудин, более известный как DJ Грув, в этом году празднует 25-летие
музыкальной деятельности. Артист состоялся не только в профессии – его личной
жизни можно только позавидовать.
Евгений Рудин, более известный как DJ Грув, в этом году празднует 25-летие
музыкальной деятельности. Артист состоялся не только в профессии – его личной
жизни можно только позавидовать.
Два года назад Евгений счастливо женился на девушке с необычным именем
Дэниза. Уже через год после свадьбы его избранница произвела на свет
очаровательного мальчика, которого назвали Марком.
Артист уверяет, что его отпрыск унаследовал от него любовь к музыке: малыш
с удовольствием проводит время с отцом в звукозаписывающей студии. Однако в длительные
поездки ребенка родители пока не берут. "С Марком только ходим гулять
по Москве, никуда не летали еще, хотя ему уже год и два месяца.
Все в планах", – отмечал ранее Рудин.
Отметим, что в романтический отпуск в Париж диджей и его супруга
улетели только вдвоем. Снимками и видео с поездки знаменитость делится в личном
микроблоге. В одном из роликов он рассказал, что отель в Париже встретил их
приятным презентом, а позже показал завтрак из морепродуктов и ресторан высокой
кухни, где все блюда подаются с трюфелем.
Чете Рудиных и на этот раз пришлось оставить наследника дома под присмотром
няни. Супруги решили насладиться роскошным отдыхом только вдвоем.