Одноклассники
рассказали, каким в детстве и юности был будущий актер. Владимир Машков
отличался плохим поведением и низкой успеваемостью.
Одноклассники
рассказали, каким в детстве и юности был будущий актер. Владимир Машков
отличался плохим поведением и низкой успеваемостью.
Ради
слабого пола будущая звезда театра и кино вступала в драки. Об одном таком случае поведал Олег Черепанов, учившийся
вместе с Машковым в шестом классе.
"Как-то сцепились из-за
одноклассницы Жени Долговой. Понравилась обоим… Решали вопрос кулаками. Дело
чуть не закончилось нашим исключением. Правда, Женечка так никого и не выбрала.
Но помахались отменно. До сих пор горжусь: отлупил звезду!", – цитирует
мужчину
Поделилась своими воспоминаниями о Владимире и его подруга детства
Ольга Гуреева, вместе с которой он учился в школе № 26 Новокузнецка. По словам
женщины, она никогда не скрывала, что любила Машкова. "Даже мужа выбрала с его
именем. Конечно, он в курсе… показывала ему старые фотографии. Теперь, как
видит Вову по телевизору, кричит: "Иди сюда, корефан в эфире", – поделилась
Ольга.
По словам Гуреевой, начал ловить девичьи взгляды, когда ему
исполнилось 15. "В восьмом классе у нас возникла симпатия… Когда оказывался
рядом, рассказывал мне на ушко разные истории… Еще Машков оказывал знаки
внимания, дарил цветы, например герань. Вырывал ее из горшков, стоявших на
подоконниках в коридорах", – отметила подруга Машкова.
По Владимиру в юности сходили
с ума многие девочки, влюбляясь в него поголовно. Одна из выпускниц школы, в
которой учился Галина Высокова рассказала любопытный инцидент.
Однажды Галина попросила
одну знакомую девочку одолжить ей кофточку. Когда надела, из кармана выпала записка.
"Развернула ее, а там такой текст: "Письмо получил. Приятно, но сердце
занято. Володя М.". Конечно, я никому не сказала. Но оценила, как Вова
деликатно отшил девушку!", – поделилась воспоминаниями Высокова.