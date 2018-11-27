Одноклассники рассказали, каким в детстве и юности был будущий актер. Владимир Машков отличался плохим поведением и низкой успеваемостью.

Одноклассникирассказали, каким в детстве и юности был будущий актер. Владимир Машковотличался плохим поведением и низкой успеваемостью.Радислабого пола будущая звезда театра и кино вступала в драки. Об одном таком случае поведал Олег Черепанов, учившийсявместе с Машковым в шес­том классе."Как-­то сцепились из­-заодноклассницы Жени Долговой. По­нравилась обоим… Решали вопрос кулака­ми. Делочуть не закончилось нашим исключением. Правда, Женечка так никого и не выбрала.Но помахались отменно. До сих пор горжусь: отлу­пил звезду!", – цитируетмужчинуПоделилась своими воспоминаниями о Владимире и его подруга детстваОльга Гуреева, вместе с которой он учился в школе № 26 Новокузнецка. По словамженщины, она никогда не скрывала, что любила Машкова. "Даже мужа выбрала с егоименем. Конечно, он в курсе… показывала ему старые фотографии. Те­перь, каквидит Вову по телевизору, кричит: "Иди сюда, корефан в эфи­ре", – поделиласьОльга.По словам Гуреевой, начал ловить девичьи взгляды, когда емуисполнилось 15. "В восьмом классе у нас возникла симпатия… Когда оказывалсярядом, рассказывал мне на ушко разные истории… Еще Машков оказывал знакивнимания, дарил цветы, например герань. Вырывал ее из горшков, стоявших наподоконниках в коридорах", – отметила подруга Машкова.По Владимиру в юности сходилис ума многие девочки, влюбляясь в него поголовно. Одна из выпускниц школы, вкоторой учился Галина Высокова рассказала любопытный инцидент.Однажды Галина попросилаодну знакомую девочку одолжить ей кофточку. Когда надела, из кармана выпала записка."Развер­нула ее, а там такой текст: "Письмо получил. Приятно, но сердцезанято. Володя М.". Конечно, я никому не сказала. Но оценила, как Воваделикатно отшил девушку!", – поделилась воспоминаниями Высокова.