Российский защитник "Торонто Мэйпл Лифз" Игорь Ожиганов забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата североамериканского чемпионата против "Бостон Брюинз" (4:2).Ожиганов забросил дебютную шайбу в НХЛ на 34-й минуте поединка при счете 1:1 и вывел свою команду вперед. Помимо россиянина голы в составе победителей забивали Трэвис Дермотт, Джош Ливо и Зак Хайман. У "Бостона" дубль оформил Давид Пастрняк.Igor Ozhiganov hops over the boards and finds the back of the net for his first @NHL goal. #LeafsForever pic.twitter.com/2dZHkzasxr— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 27 ноября 2018 г.В еще двух матчах НХЛ "Флорида Пантерз" в овертайме дожала "Нью-Джерси Девилз" благодаря двум передачам россиянина Евгения Дадонова и выиграла со счетом 4:2, "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке обыграл "Оттаву Сенаторз" со счетом 4:2.