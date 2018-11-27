Утром во вторник в Краснодарском крае водитель грузовика не справился с управлением и выехал встречную полосу, после чего столкнулся с легковушкой и перевернулся, задев дом и рассыпав свой груз - газовые баллоны перед входом в магазин.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром во вторник, 27 ноября, в станице Холмской Абинского района Краснодарского края.Водитель грузовика, перевозившего газовые баллоны, не успел своевременно сбросить скорость и выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с фурой, ехавшей перед ним.На "встречке" он протаранил легковое авто, после чего выехал за пределы проезжей части, не устоял на четырех колесах и перевернулся, задев дом и рассыпав свой груз перед входом в магазин, находящийся в здании.По предварительной информации, никто из участников инцидента серьезно не пострадал.