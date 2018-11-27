У президента России Владимира Путина не было телефонных контактов с Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У президента России Владимира Путина не было телефонных контактов с Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с Путиным, но не получил ответа и обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель​​​."Каких-либо телефонных контактов президентов не было", — сказал РИА Новости Песков.25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. На кораблях был обнаружен целый арсенал: четыре пушки, более 700 снарядов, автоматические гранатометы.Всего были задержаны 24 украинских моряка, участвовавших в провокации. В настоящее время 12 из них уже арестованы. На Украине было введено военное положение.