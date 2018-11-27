27.11.2018

2018-11-27 18:46:03

Под Астраханью на свадьбе устроили стрельбу

В Астраханской области один из гостей на свадьбе устроил стрельбу. Прибывшие по вызову правоохранители нашли на месте торжества 14 гильз от охотничьего карабина "Сайга".



Нарушителем порядка оказался мужчина 88 года рождения. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, передает .