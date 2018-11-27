Основная цель Акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков...

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью».Основная цель Акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, возможность объединить усилия государства и общества в борьбе с наркоугрозой.Подведение итогов Акции состоялось на базе Московской молодежной антинаркотической площадки. В мероприятии приняли участие: начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин; заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков; народный артист РФ Эдгард Запашный; актриса Любовь Зайцева; певица Диана Иваницкая, а также волонтеры и участники интерактивных профилактических мероприятий.В начале встречи с приветственным словом к присутствующим обратился начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Он отметил, что Акция на территории столицы прошла успешно. Во взаимодействии с профильными департаментами г. Москвы проведены комплексные профилактические мероприятия в образовательных организациях, учреждениях социальной защиты населения, организованы встречи с населением в управах и префектурах.Далее присутствующим был продемонстрирован видеофильм «Неверный шаг», созданный в рамках Акции по инициативе УНК ГУ МВД России по г. Москве, рассказывающий молодежи о том, как важно сделать правильный выбор, куда обратиться за помощью и как не стать жертвой злоумышленников. После чего были показаны социальные видеоролики «Жизнь дороже», в съемках которых участвовали приглашенные артисты.После просмотра фильмов состоялась торжественная церемония награждения. Так, за активное содействие в реализации антинаркотической политики и участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» благодарственные письма вручены Эдгарду Запашному, Любови Зайцевой и Диане Иваницкой. Благодарностей удостоились актеры созданного фильма «Неверный шаг» – Павел Черкасов и Оксана Фельдшерова, а также волонтеры и участники интерактивных профилактических мероприятий.Затем гостей пригласили на экскурсию по Московской молодежной антинаркотической площадке, где экспозиции позволили присутствующим окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.По итогам мероприятия приглашенные отметили важность и эффективность проведенной акции «Сообщи, где торгуют смертью» и пообещали продолжить дальнейшее сотрудничество с полицейскими УНК ГУ МВД России по г. Москве.УНК ГУ МВД России по г. Москве