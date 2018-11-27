Певец Юрий Лоза продолжает давать едкие комментарии о самых ярких представителях музыкальной сцены. На этот раз объектом его критики стал популярный хип-хоп-исполнитель Элджей.

Певец Юрий Лоза продолжает давать едкие комментарии о самых яркихпредставителях музыкальной сцены. На этот раз объектом его критики стал популярныйхип-хоп-исполнитель Элджей.Лоза считает, что артист прибегает к вызывающему поведению искандальным выходкам только тогда, когда он больше ничего не может передать спомощью своего творчества. "Если артисту уже нечем брать, он начинает братьэпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и такдалее. В этом творчества нет", – заявил он.Государство, по мнению певца, должно защищать своих гражданот аморальных исполнителей, которые распространяют ложные ценности. "Всенормальные цивилизованные страны защищаются от пошлости, от насилия, отпедофилии, от всего, что не входит в норму. Если ты выходишь за рамки норм,принятых в каждом государстве, то тебе запрещают работать. Что не так? Странаже должна защищать моральный облик своих людей", – передает слова артиста .Некоторые хип-хоп-музыканты "разговаривают на языкепомоечных бомжей", утверждает Юрий Лоза. Артисты используют мат в своих текстах,потому что у них очень маленький словарный запас. Автор песни "Плот"посоветовал им читать книжки и изобретать новые слова, как это делали поэт ВелимирХлебников и чешский писатель Карел Чапек.Напомним, что концерт Элджея, который должен был пройти вЯкутске 28 ноября, был отменен из-за угрозы срыва. Организаторы мероприятиясообщили об этом на странице в Instagram."Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Номы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения вовремя концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города",– рассказали они.В августе этого года СМИ стали распространять новость о том,что в детском спортивном лагере в Новгородской области ввели запретна исполнение песен некоторых российских и иностранных артистов на дискотеке.Под запрет попали треки рэпера Элджея, а также Монеточки, Ольги Бузовой, ЛилПампа, Тимати, Скриптонита, Фейса и Фараона. Начальник лагеря ЛарисаСудиловская утверждает, что им пришлось ввести такое ограничение, потому чтолагерь является не только оздоровительным, но и образовательным.