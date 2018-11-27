Погиб на работе. Во Владимире проводится доследственная проверка по факту гибели монтёра на рабочем месте. Несчастный случай произошел 26 ноября в Юрьевце, на подстанции № 30. Мужчина получил удар током во время демонтажа и замены оборудования.

Погиб на работе. Во Владимире проводится доследственная проверка по факту гибели монтёра на рабочем месте. Несчастный случай произошел 26 ноября в Юрьевце, на подстанции № 30. Мужчина получил удар током во время демонтажа и замены оборудования.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Монтеры находились, на стене у них располагается подстанция, на стене ячейки, а в ячейках оборудование. В принципе, отключалось это оборудование, и вот работник, электромонтер, выполнял свою часть работы, очевидец, который находился рядом с ним, говорит, что просто услышал хлопок, и фактически чуть не отбросило там сотрудника от оборудования".62-летнему мужчине пытались оказать помощь, но он умер на месте. У монтера диагностирована электротравма. Сейчас следственный комитет и надзорные органы выясняют, как выполнялись работы, под чьим контролем находились электромонтеры, и, самое главное, есть ли в этой ситуации признаки состава преступления по статье нарушение требований охраны труда. Уже известно, что все сотрудники были трудоустроены официально.