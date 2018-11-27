Вторник выдался весьма насыщенным на громкие высказывания отечественных знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года.

Вторник выдался весьма насыщенным на громкие высказывания отечественных знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года.Совместное фото Ани Лорак и Сергея Лазарева взбудоражило фанатов пары. К тому же певица откровенно рассказала о чувствах к артисту.Ани Лорак и Сергей Лазарев приняли участие в церемонии вручения награды "Золотой граммофон", которая на днях прошла в Государственном Кремлевском дворце. К слову, Лазарев получил премию за песню "Так красиво", а Лорак – за музыкальную композицию "Новый бывший". Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года, на сайте "Дни.ру".Будучи в Москве певец Алексей Воробьев узнал жуткую новость. Его давний друг умер в одной из клиник Америки.Своим горем Алексей Воробьев поделился в аккаунте в социальной сети Instagram. Популярный исполнитель опубликовал фотографию своего питомца, корги Элвиса. "Прощай, мой друг", – написал по-английски убитый горем исполнитель. Судя по приложению Stories, о смерти любимца Алексей узнал, будучи в Москве на съемках.Пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог и герцогиня Сассекские в скором времени переедут в Виндзор. После этой новости стали появляться различные версии, почему супруги пожелали жить отдельно.Вероятно, такой скорый отъезд может быть связан с тем, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли найти общий язык. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года.Фотография с мертворожденным ребенком появилась в Instagram российской модели Яны Яцковской. Автор заявила, что таким образом выразила протест "системе".Снимок со своим мертворожденным сыном Яна Яцковская опубликовала в Instagram. Модель написала, что в День матери она стала мамой во второй раз – у нее родился "небесный" мальчик.Накануне, 26 ноября, исполнилось семь лет дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. Однако праздничный вечер артист предпочел провести не в компании наследницы, а в театре и на вечеринке у супруги продюсера Игоря Крутого.26 ноября оказался очень насыщенным днем для Филиппа Киркорова. Согласно его публикациям в социальной сети Instagram, поп-король посетил Большой театр. Артист насладился пением легендарной оперной артистки Анны Нетребко, с которой, к слову, в свое время Филипп записал дуэт. С тех пор артисты хорошие друзья и стараются видеться при любой возможности. А так как Нетребко большую часть времени проводит за границей, то каждая встреча с ней на вес золота.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года, читайте в и специальных .