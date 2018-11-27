Певица только вернулась в Москву из гастрольного тура по Абхазии. Когда она
направилась за своим багажом в аэропорту, то потеряла сознание.
Певица только вернулась в Москву из гастрольного тура по Абхазии. Когда она
направилась за своим багажом в аэропорту, то потеряла сознание.
"К счастью, мужчине, который был рядом, удалось
подхватить артистку, чтобы оказать ей первую помощь и вызвать медиков", —
цитирует очевидца инцидента Вскоре бывшую возлюбленную певца Прохаора Шаляпина госпитализировали.
Прокомментировал происшествие и светский репортер
Леван Тодуа. По
его словам, в последнее время Анна Калашникова работала на износ, почти не
отдыхая. Во время гастролей она также выступила на нескольких корпоративах.
Хватает
светской львице и материнских забот. Леван рассказал, что сын артистки Даня
пошел в садик. "Это тоже нервный процесс для мамы. Сейчас она в больнице, ей
поставили капельницу", – поделился репортер. Тодуа добавил, что в больнице
Калашникова сильно нервничает и часто звонит за границу. Однако кому именно –
он пояснять не стал.
Напомним, ранее
появились слухи о том, что модель и певица закрутила роман с 53-летним
издателем Олегом Накариковым, с которым познакомилась во время поездки в
Канаду.
Как писали "Дни.ру",
27 ноября экстренно госпитализировали с воспалением легких солистку группы "Винтаж"
Анна Плетневу. Певица несколько дней жаловалась на плохое
самочувствие, но не хотела отменять концерты. Артистка страдала от
приступов удушающего кашля.
В последнее время многие
российские артисты работают, не жалея себя. В итоге этой осенью в больнице
побывали Светлана Лобода, Анита Цой, Клава Кока и другие
звезды.