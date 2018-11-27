Певица только вернулась в Москву из гастрольного тура по Абхазии. Когда она направилась за своим багажом в аэропорту, то потеряла сознание.

Певица только вернулась в Москву из гастрольного тура по Абхазии. Когда онанаправилась за своим багажом в аэропорту, то потеряла сознание."К счастью, мужчине, который был рядом, удалосьподхватить артистку, чтобы оказать ей первую помощь и вызвать медиков", —цитирует очевидца инцидента Вскоре бывшую возлюбленную певца Прохаора Шаляпина госпитализировали.Прокомментировал происшествие и светский репортерЛеван Тодуа. Поего словам, в последнее время Анна Калашникова работала на износ, почти неотдыхая. Во время гастролей она также выступила на нескольких корпоративах.Хватаетсветской львице и материнских забот. Леван рассказал, что сын артистки Даняпошел в садик. "Это тоже нервный процесс для мамы. Сейчас она в больнице, ейпоставили капельницу", – поделился репортер. Тодуа добавил, что в больницеКалашникова сильно нервничает и часто звонит за границу. Однако кому именно –он пояснять не стал.Напомним, ранеепоявились слухи о том, что модель и певица закрутила роман с 53-летнимиздателем Олегом Накариковым, с которым познакомилась во время поездки вКанаду.Как писали "Дни.ру",27 ноября экстренно госпитализировали с воспалением легких солистку группы "Винтаж"Анна Плетневу. Певица несколько дней жаловалась на плохоесамочувствие, но не хотела отменять концерты. Артистка страдала отприступов удушающего кашля.В последнее время многиероссийские артисты работают, не жалея себя. В итоге этой осенью в больницепобывали Светлана Лобода, Анита Цой, Клава Кока и другиезвезды.