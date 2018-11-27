Ввод военного положения на Украине развязал руки Петру Порошенко. Украина, фактически, получила нового фюрера.

Ввод военного положения на Украине развязал руки ПетруПорошенко. Украина, фактически, получила "нового фюрера".Несмотря на все "привилегии" положения диктатора, осободолго наслаждаться властью Порошенко едва ли удастся. Как противники, так исоратники будут стремиться уничтожить его как политика и разделить его капитал,уверен депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко."Порошенко становится новым украинским фюрером. С этогомомента Порошенко на Украине можно будет все. Но и ответственность теперь завсе происходящее в стране и за последствия тех или иных решений будет лично нанем. Думаю, что кончит он хуже Саакашвили", – цитирует Козенко РИА Новости.Напомним, накануне Верховная рада одобрила введение военногоположения с 28 ноября в некоторых областях страны сроком на 30 дней. Поводомдля такой меры Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе.25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскуюграницу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военныхнемедленно остановиться. Украинские суда опасно маневрировали и были задержаны.В Кремле происшествие назвали опасной провокацией, которая требует серьезногоразбирательства. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечениигосударственной границы.Порошенко, в свою очередь, сразу после инцидента собрал советнацбезопасности и обороны Украины. Украинский президент потребовал введениявоенного положения на всей территории страны. Эксперты отмечали, что этопоможет Порошенко, рейтинг которогобеспрецедентно низок, отложить или перенести президентские выборы.