Пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог
и герцогиня Сассекские в скором времени переедут в Виндзор. После этой новости стали
появляться различные версии, почему супруги пожелали жить отдельно. Вероятно,
такой скорый отъезд может быть связан с тем, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли найти общий язык.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог
и герцогиня Сассекские в скором времени переедут в Виндзор. После этой новости стали
появляться различные версии, почему супруги пожелали жить отдельно. Вероятно,
такой скорый отъезд может быть связан с тем, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли найти общий язык.
В
следующем году принц Гарри и Меган планируют покинуть покинуть лондонский дворец и перебраться в виндзорский Фрогмор-хаус. Многие британские СМИ называют в качестве причины отъезда напряженные отношения двух королевских особ. Официальные представители королевской
семьи никак не комментируют слухи о непростом характере герцогини Сассекской и ее конфликте с
Кейт Миддлтон. Источник, близкий к монаршей семье, утверждает, что они мало проводят времени вместе и вряд
ли когда-нибудь смогут подружиться из-за разного воспитания и жизненного опыта.
В прошлом
году сразу после объявления о помолвке принц Гарри и Маркл дали интервью, в котором рассказали о том, как их тепло приняли Уильям и Кейт. "Они очень хотели познакомиться
с Меган, и нам удалось это быстро устроить. Кэтрин была…", – начал Гарри. "Удивительная!", – прервала его Меган. "Как и сам Уильям", – заключил младший сын принцессы Дианы.
Друзья семьи утверждают, что пара просто хочет получить больше свободы. "Нет ничего странного
в том, что они хотят установить определенную дистанцию". Пресс-служба дворца уточнила, что супруги хотят иметь больше пространства, когда родится ребенок.
Сейчас Меган Маркл и принц Уильям живут вместе в Ноттингемском коттедже на территории дворца. В самой же королевской резиденции для них не было свободного
места. Изначально они должны были поселиться в Кенсингтонском дворце в бывших апартаментах
двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Ричарда и его жены, но, оказалось, что комнаты еще не готовы к появлению новых обитателей. "Там нужно сделать большой ремонт и они вряд ли будут готовы
вовремя", – сообщил анонимный источник.
Пока неизвестно, сколько потребуется финансовых средств для того, чтобы переделать особняк Фрогмор-хаус. "Эта цифра появится в отчете следующим летом", – заявил представитель королевской семьи. Известно, что Кейт и Уильяму пришлось
отдать за свои апартаменты 4,5 миллиона фунтов стерлингов вместо запланированных 4 миллионов.
Представители
монаршей семьи также отметили, что герцог и герцогиня Кембриджские останутся в Кенсингтонском дворце до того момента, как принц Уильям станет королем. Что же касается Меган и Гарри, то они будут жить
во Фрогмор-хаусе "в ближайшем будущем".
Известно, что резиденцией младшего сына принцессы Дианы может стать Кларенс-хаус, когда его отец
займет престол. Сейчас там живет принц Чарльз со своей супругой Камиллой.