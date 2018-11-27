Пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог и герцогиня Сассекские в скором времени переедут в Виндзор. После этой новости стали появляться различные версии, почему супруги пожелали жить отдельно. Вероятно, такой скорый отъезд может быть связан с тем, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли найти общий язык.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцоги герцогиня Сассекские в скором времени переедут в Виндзор. После этой новости сталипоявляться различные версии, почему супруги пожелали жить отдельно. Вероятно,такой скорый отъезд может быть связан с тем, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли найти общий язык.следующем году принц Гарри и Меган планируют покинуть покинуть лондонский дворец и перебраться в виндзорский Фрогмор-хаус. Многие британские СМИ называют в качестве причины отъезда напряженные отношения двух королевских особ. Официальные представители королевскойсемьи никак не комментируют слухи о непростом характере герцогини Сассекской и ее конфликте сКейт Миддлтон. Источник, близкий к монаршей семье, утверждает, что они мало проводят времени вместе и врядли когда-нибудь смогут подружиться из-за разного воспитания и жизненного опыта.В прошломгоду сразу после объявления о помолвке принц Гарри и Маркл дали интервью, в котором рассказали о том, как их тепло приняли Уильям и Кейт. "Они очень хотели познакомитьсяс Меган, и нам удалось это быстро устроить. Кэтрин была…", – начал Гарри. "Удивительная!", – прервала его Меган. "Как и сам Уильям", – заключил младший сын принцессы Дианы.Друзья семьи утверждают, что пара просто хочет получить больше свободы. "Нет ничего странногов том, что они хотят установить определенную дистанцию". Пресс-служба дворца уточнила, что супруги хотят иметь больше пространства, когда родится ребенок.Сейчас Меган Маркл и принц Уильям живут вместе в Ноттингемском коттедже на территории дворца. В самой же королевской резиденции для них не было свободногоместа. Изначально они должны были поселиться в Кенсингтонском дворце в бывших апартаментахдвоюродного брата королевы Елизаветы II принца Ричарда и его жены, но, оказалось, что комнаты еще не готовы к появлению новых обитателей. "Там нужно сделать большой ремонт и они вряд ли будут готовывовремя", – сообщил анонимный источник.Пока неизвестно, сколько потребуется финансовых средств для того, чтобы переделать особняк Фрогмор-хаус. "Эта цифра появится в отчете следующим летом", – заявил представитель королевской семьи. Известно, что Кейт и Уильяму пришлосьотдать за свои апартаменты 4,5 миллиона фунтов стерлингов вместо запланированных 4 миллионов.Представителимонаршей семьи также отметили, что герцог и герцогиня Кембриджские останутся в Кенсингтонском дворце до того момента, как принц Уильям станет королем. Что же касается Меган и Гарри, то они будут житьво Фрогмор-хаусе "в ближайшем будущем".Известно, что резиденцией младшего сына принцессы Дианы может стать Кларенс-хаус, когда его отецзаймет престол. Сейчас там живет принц Чарльз со своей супругой Камиллой.