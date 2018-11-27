Открытое горение на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе Виктор Черномырдин ликвидировано. Огонь до остановки охватил 300 квадратных метров - три из пяти палуб крупнейшего в мире дизель-электрического ледокола.

Открытое горение на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин" ликвидировано. Огонь до остановки охватил 300 квадратных метров — три из пяти палуб крупнейшего в мире дизель-электрического ледокола.Номер сложности пожара изменен с третьего до 1-бис, сообщает ТАСС. Огонь распространялся по второй, третьей и четвертой палубам, стоящего у причала набережной улицы Фонтанки судна.От огня пострадали два человека. Медики подчеркнули, что угрозы жизни пострадавшим на пожаре нет.Заводским постройкам Адмиралтейских верфей пожар не угрожает. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Однако будут проверены все версии, которые могли привести к пожару.Самый большой российский дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" оказался морским долгостроем. Сначала его планировали передать заказчику в 2015 году, но и год спустя он был готов только наполовину. Достроить ледокол обещал к концу декабря 2018 года замминистра транспорта Виктор Олерский. Однако пожар сделал это обещание неисполнимым.