Пожарные не могут пробраться во Владимирские дворы. И в случае пожара горожане могут долго ждать помощи спасателей. И вовсе не по вине сотрудников МЧС. Сегодня представители аварийно-спасательной части № 3 наведались в один из дворов на улице Безыменского. Вокруг многоэтажки все уставлено машинами.

Пожарные не могут пробраться во Владимирские дворы. И в случае пожара горожане могут долго ждать помощи спасателей. И вовсе не по вине сотрудников МЧС. Сегодня представители аварийно-спасательной части № 3 наведались в один из дворов на улице Безыменского. Вокруг многоэтажки все уставлено машинами. Чтобы рядом с домом могла проехать спецтехника, необходимо хотя бы 3-4 метра свободного пространства. А если пожар происходит выше третьего этажа, нужен коленчатый подъёмник, а это уже примерно 6 метров дороги. Для расчистки пути придется ждать сотрудников ГИБДД, эвакуатор. А при пожаре счет идет на секунды. Особенно, когда речь идет о спасении людей.Алексей Канаев, зам. начальника пожарно-спасательной части №3 г. Владимира: "Вас, наверное, интересуют, какие-либо вандальные методы, можем ли мы применить оттащить автотранспорт и тому подобное – к сожалению, нет. Такие ситуации у нас законодательно не закреплены. Мы будем нести такую же ответственность за повреждение транспортных средства либо другого имущества граждан".Подобные выезды сотрудники МЧС проводят регулярно. Людям объясняют, что лучше предупредить беду. Решить, как действовать в этой ситуации, жители могут только сообща - на общем собрании. Например, в этом доме встретиться решили уже в ближайший понедельник. Причем не просто собственниками, а пригласить на собрание представителей районной администрации и МЧС.По словам спасателей, решать эту проблему нужно по всему городу, причем, опираясь на опыт соседних регионов.Алексей Канаев, зам. начальника пожарно-спасательной части №3 г. Владимира: "Вообще практика такая есть именно по Московскому региону. В близи домов устанавливаются так называемые вафельницы – это специальная разметка желтая, оранжевая, ярко выраженная. Будь это знак помеченный, на участке дороги где может останавливаться только спецтехника".