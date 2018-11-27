В результате ДТП ушибы получили трое пассажиров автобуса.

Сегодня, 27 ноября, около 7.40 на 3 км автодороги Бутылицы-Новое Николаевское в Меленковском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» при выполнении маневра обгона движущегося в попутном направлении автомобиля «Мерседес» с полуприцепом, совершил с ним касательное столкновение.В результате ДТП трое школьников, находящихся в автобусе, получили ушибы (не госпитализировались). Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.