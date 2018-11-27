Пляски Бориса Ельцина во время выступления певца Евгения Осина до сих пор помнит вся страна. Однако, по словам близкого к экс-президенту человека, на самом деле он не любил музыку.

Пляски Бориса Ельцина во время выступления певца Евгения Осина до сих пор помнит вся страна. Однако, по словам близкого к экс-президенту человека, на самом деле он не любил музыку.После того, как Евгений Осин умер, в СМИ распространились кадры с концерта "Голосуй или проиграешь", на котором под зажигательные песни артиста танцевал сам Борис Ельцин. Мероприятие состоялось летом 1996 года в рамках предвыборной кампании Ельцина.Начальник его охраны Александр Коржаков сообщил, что Борис Николаевич вышел на сцену, когда там выступал Евгений Осин, неслучайно. "Женя тогда был очень популярным у молодежи, поэтому решили, чтобы Борис Николаевич вышел на сцену именно во время его выступления. Вообще Ельцин не терпел музыку, да и всех эстрадных артистов. Например, Пугачеву называл драной кошкой", – цитирует Александра Коржакова . Он предположил, что Ельцин мог и не знать Осина.Коржаков отметил, что первому лицу государства нравились народные песни. "Правда, наизусть знал только одну: "Что стоишь, качаясь, тонкая рябина". И то мы его заставили ее выучить, чтобы спел с Назарбаевым на приеме. Любил ложками стучать по голове, по коленям, по стенкам", – вспомнил Коржаков.Самое интересное, что после того знаменательного танца с Борисом Ельциным Евгений Осин, как могло бы показаться, не получил никаких привилегий. Как выразился лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин (который, к слову, взял похороны Евгения Осина на себя), никто артисту не дал ни квартир, ни званий.Напомним, музыкант и исполнитель Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца. Исполнителя похоронили на Троекуровском кладбище.