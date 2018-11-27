В Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды. В числе лауреатов — деятели культуры и науки, космонавты, предприниматели и спортивные тренеры.

В Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды. В числе лауреатов — деятели культуры и науки, космонавты, предприниматели и спортивные тренеры, передает телеканал "Россия 24".Звания Героя России и почетного звания летчик-космонавт РФ удостоен космонавт-испытатель Сергей Рыжиков.Орденом "За заслуги перед отечеством" I степени награждены председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Борис Громов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, артисты Лев Лещенко и Инна Чурикова.Артист Ленкома Александр Збруев и главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова получили из рук президента Орден "За заслуги перед отечеством" II степени. Ее супруг — предприниматель Алишер Усманов награжден аналогичным Орденом III степени.Орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени награждены гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и космонавт-испытатель Олег Скрипочка.Кавалерами Ордена Александра Невского стали — президент ИМЭМО им. Примакова Александр Дынкин, экс-наставник российской хоккейной сборной Олег Знарок и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.Орденами "За морские заслуги" награждены: гендиректор морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев и капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Зыбко.Певцу Леониду Агутину глава государства вручил Орден дружбы.