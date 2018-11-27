Во Владивостоке приступили к проведению уникальных операций на работающем сердце. Благодаря новой методике время операции сокращается в несколько раз, уменьшается и период реабилитации пациента. Используются клапаны российского производства.

Во Владивостоке приступили к проведению уникальных операций на работающем сердце. Благодаря новой методике время операции сокращается в несколько раз, уменьшается и период реабилитации пациента. Используются клапаны российского производства.В операционной Первой краевой клинической больницы — аншлаг. Здесь проводится уникальная операция по установке искусственного клапана непосредственно в работающее сердце семидесятилетнего пациента."Аортальный клапан — это самый главный выход из сердца, который питает кровью весь организм, — рассказывает Никита Грачев, сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению. — И нарушение его функций приводит к необратимым последствиям".Хроническая сердечная недостаточность может привести к летальному исходу. Еще вчера выход был один — тяжелая операция с искусственной остановкой сердца. Но такое испытание возрастным пациентам противопоказано. Как быть, если без операции не жить, но и сама операция смертельно опасна?К решению вопроса подключились инженеры из Пензы. "Изделие сложное, в России нет аналога. Это первый клапан такого рода, — поясняет Сергей Сергеев, инженер-технолог, город Пенза. — Сейчас идет работа по модернизации этого клапана и методов его установки"."Делается маленький разрез грудной клетки, сантиметра 3-4, — рассказывает Никита Грачев, сердечно-сосудистый хирург. — Небольшой прокол — и под рентген-контролем заводится клапан в позицию родного клапана, имплантируется, и операция закончена. Все!"Для тех, кому за 60, и кому ложиться под скальпель здоровье не позволяет — это настоящее спасение. А для Приморья это — еще один шаг на пути лечения сердечных болезней. Первые в крае имплантации искусственного клапана в бьющееся сердце проведены. За два дня – 5 успешных операций. Каждому пациенту – за семьдесят. Теперь такие операции доступны всем нуждающимся. "Мы можем покрыть полную потребность края, до тридцати пациентов в год, — уверен Никита Грачев, сердечно-сосудистый хирург. – Это те, кто подходит под эту операцию, потому что обычную операцию не перенесут".Современная методика, совместно разработанная российскими инженерами и кардиохирургами, позволяет сократить и период восстановления больных. Но самое главное — лечение проводится абсолютно бесплатно, по полису ОМС.