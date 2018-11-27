Президент России не пощадил ни Киев, ни Берлин. Владимир Путин дал жесткую оценку провокации украинской стороны в разговоре с канцлером Германии.

Президент России не пощадил ни Киев, ни Берлин. ВладимирПутин дал жесткую оценку провокации украинской стороны в разговоре с канцлеромГермании.Всю полноту ответственности за создание еще однойконфликтной ситуации несет украинское руководство. На совести Киева – исвязанные с инцидентом у Керченского моста риски. Все это явно предпринято с учетом грядущей предвыборнойкампании на Украине, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с АнгелойМеркель.Как отмечается в сообщении Кремля, беседа состоялась поинициативе германской стороны. Российский лидер выразил надежду, что Берлинокажет воздействие на украинские власти, чтобы удержать их от дальнейшихнеобдуманных шагов. Путин подчеркнул, что представители российской пограничнойслужбы готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались события врайоне Керченского пролива.Президент России дал оценку провокационным действиямукраинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военнымикораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода втерриториальном море Российской Федерации, говорится в сообщении на сайтеКремля.25 ноября 3 корабля украинских ВМС нарушили российскую границу.Они двигались к Керченскому проливу и совершали опасные маневры в российскихводах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что заранее сообщал отом, что суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу"направляются из Одессы в Мариуполь. Российская сторона эти данные опровергает.Во время инцидента российский приграничный корабльпротаранил буксир "Яны Капу". ФСБ задержала украинские суда, при этомтрое моряков были ранены, их жизни ничего не угрожает. Россияперекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. В Киеве же обвинили Москвув "акте военной агрессии" и ввели в стране военное положение.