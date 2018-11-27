Россия должна стать лидером в технологических вопросах и на равных участвовать в глобальном научном процессе, считает президент Владимир Путин.

Россия должна стать лидером в технологических вопросах и на равных участвовать в глобальном научном процессе, считает президент Владимир Путин."Это не пустые, красивые слова, а вопрос нашего существования, выживания, в полном смысле этого слова. Знания, технологии, компетенции, кадры — это основа для реализации наших национальных проектов, достижении наших стратегических целей", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по науке и образованию. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Владимир Путин пояснил, что стране нужны открытия, которые позволят модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить новые технологии в строительство, развить медицину и улучшить состояние окружающей среды, а также создавать отечественную продукцию мирового уровня.Президент также сообщил, что на реализацию национального проекта "Наука" в течение 6 лет дополнительно будет выделено 300 миллиардов рублей.