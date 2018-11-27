41-летнего жителя Владимира признали виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. В суде было доказано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейные разборки и неадекватно себя вел. Родственники вынуждены были вызвать полицию. Однако появление полицейских не усмирило пьяного дебошира.

Полтора года лишения свободы условно за драку с полицейским. 41-летнего жителя Владимира признали виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. В суде было доказано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейные разборки и неадекватно себя вел. Родственники вызвали полицию. Однако появление полицейских не усмирило пьяного дебошира. В ответ на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок разгоряченный мужчина продолжил непристойно выражаться и нанес одному из полицейских несколько ударов ногой. За совершение преступлений в отношении представителя власти Фрунзенский районный суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно.