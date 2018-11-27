27.11.2018

2018-11-27 11:51:01

Пьяный и с ружьем: мужчине грозит 15 лет за скандал в офисе

Камеры наблюдения, установленные в офисе обслуживания клиентов платной трассы Москва – Санкт-Петербург (М-11) сняли на видео скандал, который устроил один из посетителей. Угрожая ружьем, он требовал вернуть ему 625 рублей, передает телеканал "". Мужчина объяснил, что деньги у него списались дважды. Получив требуемую сумму, он попытался скрыться, однако был задержан полицией. При обыске у него обнаружили ружье "Ремингтон-870" и 39 патронов к нему. Сообщается, что в момент дебоша мужчина был пьян. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Агрессивному посетителю грозит до 15 лет лишения свободы.