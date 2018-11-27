За совершение преступлений в отношении представителя власти ему назначили 1,5 года лишения свободы условно

За совершение преступлений в отношении представителя власти ему назначили 1,5 года лишения свободы условноЖителя Владимира признали виновным в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти.Летом этого года 41-летний мужчина изрядно напился, что стало причиной семейной ссоры. Его жена собрала свои вещи и с сыном уехала жить к матери. Вечером того же дня с намерением вернуть супругу домой, все ещё пьяный владимирец появился у квартиры тещи. Из-за его неадекватного поведения родным пришлось вызвать полицию.Правоохранители попытались успокоить мужчину, однако тот вёл себя дерзко и вызывающе, начал оскорблять сотрудников полиции, а одного из них даже несколько раз пнул. Пьяного бунтаря посадили 7 суток за мелкое хулиганство.За совершение преступлений в отношении представителя власти ему назначили 1,5 года лишения свободы условно.