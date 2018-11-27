Популярная в Instagram скейтбордистка и модель Натали Хинтце сильно упала во время селфи. Девушка ехала на большой скорости по горной дорожке заповедника в Сиднее и пыталась запечатлеть себя.

Популярнаяв Instagram скейтбордистка и модель НаталиХинтце сильно упала во времяселфи. Девушка ехала на большой скорости по горной дорожке заповедника в Сиднее и пыталась запечатлеть себя.парк они отправились гулять вместе с подругой. Через секунду после удачногоснимка, который собрал сотни лайков, Натали жестоко поплатилась за кадрпадением, передает Daily Mail.Спутница модели сняла инцидентна видео, а затем выложила в соцсеть. В ролике видно, как скейтбордистка стараетсяудержать равновесие, но все же падает на асфальт. К счастью, серьезных травмдевушка не получила.