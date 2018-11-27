Популярная
в Instagram скейтбордистка и модель Натали
Хинтце сильно упала во время
селфи. Девушка ехала на большой скорости по горной дорожке заповедника в Сиднее и пыталась запечатлеть себя.
Популярная
в Instagram скейтбордистка и модель Натали
Хинтце сильно упала во время
селфи. Девушка ехала на большой скорости по горной дорожке заповедника в Сиднее и пыталась запечатлеть себя.
В
парк они отправились гулять вместе с подругой. Через секунду после удачного
снимка, который собрал сотни лайков, Натали жестоко поплатилась за кадр
падением, передает Daily Mail.
Спутница модели сняла инцидент
на видео, а затем выложила в соцсеть. В ролике видно, как скейтбордистка старается
удержать равновесие, но все же падает на асфальт. К счастью, серьезных травм
девушка не получила.