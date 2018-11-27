Заместитель Шохина Сергей Сысуев подписал мировое соглашение с застройщиком

Заместитель Шохина Сергей Сысуев подписал мировое соглашение с застройщикомАдминистрация Владимира отказалась от всех претензий к компании «Владзастройщик». Фирма затянула расселение аварийных домов на улицах Северной, Фейгина, Крупской и 1-я Пионерской. Новые квартиры муниципалитет должен был получить еще в июне этого года, но этого не произошло, сообщают наши коллеги из «ПроВладимира».Мэрия попыталась через арбитражный суд добиться исполнения договора, по которому строительная компания должна была предоставить 2 однокомнатные и 4 двухкомнатные квартиры для 7-ми семей, проживающих в доме №1/70 на улице Крупской. Однако расселение аварийного жилья отложили еще на 2 года. Заместитель Шохина Сергей Сысуев подписал мировое соглашение с застройщиком.Напомним, в районе Северной компания «Владзастройщик» построит 3 многоэтажки. Взамен фирма должна передать городу 79 квартир. Однако пока мэрия получила ключи лишь от нескольких. А в мировом соглашении стоит новая дата расселения дома на Крупской – 30 июня 2020 года.