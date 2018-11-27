Певица
опубликовала в своем Instagram-аккаунте
тревожный пост. Судя по нему, можно предположить, что у артистки не все в
порядке в личной жизни.
Певица
опубликовала в своем Instagram-аккаунте
тревожный пост. Судя по нему, можно предположить, что у артистки не все в
порядке в личной жизни.
"Жить в одиночестве
куда лучше, чем жить среди невыполненных обещаний и поддельной любви", – процитировала
Орлова известное высказывание писателя Бернарда Шоу. Возможно,
знаменитость переживает нелегкий период и разочаровалась в мужчинах.
Поклонники тут же
обеспокоились. "Ольга, вы одиноки?", "Вы часто говорите об одиночестве. Если бы
это вас не волновало, вы бы не говорили об этом!", – заподозрили неладное фолловеры.
Многие поддержали певицу.
"Олечка!!! Полностью согласна!!!! Если нет достойных, то не надо тратить
драгоценное время!!!", "Подписываюсь под каждым словом!", "Вы очень правы, Ольга",
– написали они.
Были и те, кто не согласился
с высказыванием. "Нет, это не правда. Особенно, когда остаешься один на один со
сложной жизненной ситуацией, когда нет даже надежды, что кто-то услышит тебя",
"Может, все же существует настоящая любовь и исполненные обещания?!", "Не
соглашусь, жизнь в одиночестве также тяжела, как и все остальное". –
высказались подписчики.