Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте тревожный пост. Судя по нему, можно предположить, что у артистки не все в порядке в личной жизни.

Певицаопубликовала в своем Instagram-аккаунтетревожный пост. Судя по нему, можно предположить, что у артистки не все впорядке в личной жизни."Жить в одиночествекуда лучше, чем жить среди невыполненных обещаний и поддельной любви", – процитировалаОрлова известное высказывание писателя Бернарда Шоу. Возможно,знаменитость переживает нелегкий период и разочаровалась в мужчинах.Поклонники тут жеобеспокоились. "Ольга, вы одиноки?", "Вы часто говорите об одиночестве. Если быэто вас не волновало, вы бы не говорили об этом!", – заподозрили неладное фолловеры.Многие поддержали певицу."Олечка!!! Полностью согласна!!!! Если нет достойных, то не надо тратитьдрагоценное время!!!", "Подписываюсь под каждым словом!", "Вы очень правы, Ольга",– написали они.Были и те, кто не согласилсяс высказыванием. "Нет, это не правда. Особенно, когда остаешься один на один сосложной жизненной ситуацией, когда нет даже надежды, что кто-то услышит тебя","Может, все же существует настоящая любовь и исполненные обещания?!", "Несоглашусь, жизнь в одиночестве также тяжела, как и все остальное". –высказались подписчики.