Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) и Европейская ассоциация клубов (ECA) назвала тройку номинантов за звание лучшего клуба 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Ими стали мадридские "Реал" и "Атлетико", а также английский "Ливерпуль".The nominees for Best Club of the Year #globesoccer Award are: Club Atlético de Madrid, Liverpool F.C. and Real Madrid C.F.⁣⁣⁣⁣