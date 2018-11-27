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<a href="http://33live.ru/novosti/27-11-2018-real-atletiko-i-liverpul-pretendenty-na-zvanie-luchshego-kluba-goda.html" target="_blank">Реал, Атлетико и Ливерпуль – претенденты на звание лучшего клуба года</a> - Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) и Европейская ассоциация клубов (ECA) назвала тройку номинантов за звание лучшего клуба 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Ими стали мадридские Реал и Атлетико, а также английский Ливерпуль.