Актриса неизменно восхищает поклонников стройностью. 30-летняя звезда экрана рассказала, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.

Актрисанеизменно восхищает поклонников стройностью. 30-летняя звезда экранарассказала, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.Паулина – востребованнаяартистка. У знаменитости очень плотный график. Недавно Андреева сняласьв многосерийной картине "Лучше, чем люди".Ради кино девушка готована любые преображения. По ее словам, внешность для актрисы –лишь инструмент, поэтому для достойной роли можно меняться. Кроме того, Паулинаподелилась своими секретами по сохранению хорошей физической формы.Главное– регулярные занятия спортом. "Я делаюйогу по утрам. Меня это собирает, готовит ко дню.И в принципе спорт – важная часть моей жизни. Что еще… пью многоводы!", – цитирует звезду Woman.ru.А вот в еде Андреева себя не ограничивает. Никакихдиет она не придерживается, но прислушивается к своему организму. Актриса старается не употреблять в пищуте продукты, после которых ощущает тяжесть в желудке.При этом Паулина уверена, что многое зависит от генетики. Кроме того, Андреева считает,что женщинам не стоит себя мучить постоянным стремлением похудеть. "Мы желюди, а не роботы", – заключила артистка.