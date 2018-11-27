Актриса
неизменно восхищает поклонников стройностью. 30-летняя звезда экрана
рассказала, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Актриса
неизменно восхищает поклонников стройностью. 30-летняя звезда экрана
рассказала, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Паулина – востребованная
артистка. У знаменитости очень плотный график. Недавно Андреева снялась
в многосерийной картине "Лучше, чем люди".
Ради кино девушка готова
на любые преображения. По ее словам, внешность для актрисы –
лишь инструмент, поэтому для достойной роли можно меняться. Кроме того, Паулина
поделилась своими секретами по сохранению хорошей физической формы.
Главное
– регулярные занятия спортом. "Я делаю
йогу по утрам. Меня это собирает, готовит ко дню.
И в принципе спорт – важная часть моей жизни. Что еще… пью много
воды!", – цитирует звезду Woman.ru.
А вот в еде Андреева себя не ограничивает. Никаких
диет она не придерживается, но прислушивается к своему организму. Актриса старается не употреблять в пищу
те продукты, после которых ощущает тяжесть в желудке.
При этом Паулина уверена, что многое зависит от генетики. Кроме того, Андреева считает,
что женщинам не стоит себя мучить постоянным стремлением похудеть. "Мы же
люди, а не роботы", – заключила артистка.