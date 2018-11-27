Специалисты Роспотребнадзора проверили состав воды из родников на севере Москвы. В очередной раз выяснилось, что содержание вредных веществ в ней существенно превышает норму. Между тем, горожане набирают эту воду для питья, для многих это многолетняя традиция. Как убедить людей не рисковать здоровьем?

Специалисты Роспотребнадзора проверили состав воды из родников на севере Москвы. В очередной раз выяснилось, что содержание вредных веществ в ней существенно превышает норму. Между тем, горожане набирают эту воду для питья, для многих это многолетняя традиция. Как убедить людей не рисковать здоровьем?Родников много и в Москве, и в области, они почти незаметные, как в парке "Отрада" или в сквере у Лазоревого проезда. За водой специалисты лаборатории Роспотребнадзора выезжают не реже двух раз в год. И не для того, чтобы ее пить."Вода в трех родниках, в том числе, в Свиблове, не соответствует по санитарно-химическим, микробиологическим показателям", — говорит Ольга Богданова, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном АО.В два раза превышены жесткость и минерализация. Списки потенциально опасных родников регулярно публикуются в газетах и Интернете, но доходит информация не до всех."Люди набирают воду, и с детьми приходят", — рассказывает Юлия Гагинская.За водой к роднику между алтуфьевским кладбищем и МКАД Галина Синюкова ходит уже полвека. С тех пор, рассказывает пенсионерка, здесь многое изменилось.- Мы приехали, когда Алтуфьево было чистое. А теперь там машины моют и спускают в эти пруды.Казалось бы, вывод напрашивается сам собой: от многолетней привычки стоило бы отказаться."Мы берем воду и пьем. И с нами ничего не происходит. Вы ему так и скажите, этому Роспотребнадзору", — говорит Галина Синюкова.Специалисты Роспотребнадзора исследуют свежие образцы воды из родников Алтуфьева, Свиблова и Отрадного. С каждым разом содержимое бутылок становится все более непредсказуемым."Во всех трех случаях кишечная палочка обнаруживалась, а свежее фекальное загрязнение было в двух случаях", — рассказывает Анфиса Хамзина, врач-бактериолог филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Москве.Артамоновы, как и многие другие посетители кладбища, по традиции сворачивают к роднику. Но, воду они здесь, в отличие от других посетителей, не пьют. Наталье еще в детстве мама объяснила, что пить из источника нельзя.Возможно, рядом с родниками стоит размещать информационные щиты, предупреждающие, что вода в них непригодна для питья. Ведь по словам бактериологов, расстройство желудка — это самое безобидное, что может случиться с тем, кто решится утолить здесь жажду.