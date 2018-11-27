Фотография с мертворожденным ребенком появилась в в Instagram российской модели Яны Яцковской. Автор заявила, что таким образом выразила протест системе.

Фотография с мертворожденным ребенком появилась в вInstagram российской модели Яны Яцковской. Автор заявила, что таким образомвыразила протест "системе".Снимок со своим мертворожденным сыном Яна Яцковскаяопубликовала в Instagram. Модель написала, что в День матери она стала мамой вовторой раз – у нее родился "небесный" мальчик.Шокированные поклонники модели оставили под публикациейсотни возмущенных комментариев. Позже их удалили, но журналисты решилипоинтересоваться, зачем модель опубликовала такой снимок. Яцковская объяснила,что фото стало протестом.Протест, по словам модели, во-первых, против того, чтомногие женщины после такой трагедии скрывают случившееся и годами страдают отпсихических расстройств. Во-вторых, это протест "системе", которая непозволяет рожать и хоронить женщинам детей так, как им хочется. В-третьих, Янахотела показать, что такая трагедия может произойти в жизни любой женщины -даже у ведущей такую "яркую" жизнь, как автор поста.Девушка пояснила, что по натуре она трудоголик. Поэтому засемь недель до того, как она узнала о своей беременности, модель вела обычнуюдля себя жизнь: делала косметические процедуры, проходила курсы детокса идиеты.Позже Яна уехала на съемки во Францию. На 17-й неделебеременности она самостоятельно путешествовала с 23-мя килограммами багажа и10-ю килограммами ручной клади. Трагедия произошла на Мальдивах, куда парапоехала отдохнуть. В отеле Яцковская в последний раз почувствовала шевелениеребенка. В местной больнице Яне сказали, что сердце младенца не бьется.В подписи снимкуЯцковская благодарит малыша за то, что он "сделал их счастливыми",передает телеканал "360".