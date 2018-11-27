В Кремле прокомментировали предложение госсекретаря США Майка Помпео, призвавшего президентов России и Украины провести прямые переговоры для умиротворения ситуации в Керченском проливе.

В Кремле прокомментировали предложение госсекретаря США Майка Помпео, призвавшего президентов России и Украины провести прямые переговоры для "умиротворения" ситуации в Керченском проливе."Ситуация не нуждается в умиротворении. Оно произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей госграницы РФ", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что для прохода судов и военных кораблей существует определенный порядок, и украинской стороной ранее он неоднократно использовался, передает "Интерфакс"."Здесь нет никаких проблем, здесь нечего умиротворять. Сегодня будет суд: вот и все умиротворение", — подчеркнул Песков.25 ноября три украинских корабля пересекли госграницу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и принудительно приведены в Керчь. В ходе допроса украинские моряки подтвердили, что сознательно нарушили границу, так как у них был такой приказ.