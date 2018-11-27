Банки начали блокировать пластиковые карты россиян за подозрительные операции. Даже если вы переводите тысячу рублей самому себе с карты одного банка в другой, есть риск на длительное время остаться без денег.

Банки начали блокировать пластиковые карты россиян заподозрительные операции. Даже если вы переводите тысячу рублей самому себе скарты одного банка в другой, есть риск надлительное время остаться без денег.Тревогу забила газета "Известия", написав о трех москвичах,которых банки попросили в письменном виде обосновать переводы всего на тысячурублей. Один из них – клиент Сбербанка Николай. Он рассказал, что переводил такуюсумму со своей карты на карту Альфа-банка, но у Сбербанка возникли вопросы кэтому переводу. После долгих разбирательств и предоставления документов в банк,тысяча все-таки вернулась на счет.Стоит отметить, что с сентября в России действует закон,согласно которому банки могут блокировать вызывающие сомнения переводы своихклиентов. Как может считаться подозрительным перевод самому себе – вопрос,который эксперты задают руководству банков. В финансовых учреждениях отвечают,что банк не видит, кто совершает операцию. А вдруг злоумышленник украл однукарту, а с другой, которая находится у законного владельца, пытается сделатьперевод.В Сбербанке работает система защиты клиентов отмошенничества, так ответили на вопрос РБК о причинах блокировок в пресс-службекрупнейшего банка страны. "Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могутобратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, онапроводится", – сухо пояснили в Сбербанке."Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками попереводам клиентов", – так заявили в пресс-службе другого банка, упомянутого впубликации "Известий".Между тем банки имеют право заблокировать карты своих клиентовиз-за операций на любые суммы, если транзакция по каким-то причинам кажетсябанку подозрительной. Таким образом финансовые организации пытаютсяпротивостоять нелегальным схемам, спонсорству терроризма и мошенничеству -например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.