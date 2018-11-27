Банки начали блокировать пластиковые карты россиян за
подозрительные операции. Даже если вы переводите тысячу рублей самому себе с
карты одного банка в другой, есть риск на
длительное время остаться без денег.
Банки начали блокировать пластиковые карты россиян за
подозрительные операции. Даже если вы переводите тысячу рублей самому себе с
карты одного банка в другой, есть риск на
длительное время остаться без денег.
Тревогу забила газета "Известия", написав о трех москвичах,
которых банки попросили в письменном виде обосновать переводы всего на тысячу
рублей. Один из них – клиент Сбербанка Николай. Он рассказал, что переводил такую
сумму со своей карты на карту Альфа-банка, но у Сбербанка возникли вопросы к
этому переводу. После долгих разбирательств и предоставления документов в банк,
тысяча все-таки вернулась на счет.
Стоит отметить, что с сентября в России действует закон,
согласно которому банки могут блокировать вызывающие сомнения переводы своих
клиентов. Как может считаться подозрительным перевод самому себе – вопрос,
который эксперты задают руководству банков. В финансовых учреждениях отвечают,
что банк не видит, кто совершает операцию. А вдруг злоумышленник украл одну
карту, а с другой, которая находится у законного владельца, пытается сделать
перевод.
В Сбербанке работает система защиты клиентов от
мошенничества, так ответили на вопрос РБК о причинах блокировок в пресс-службе
крупнейшего банка страны. "Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут
обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она
проводится", – сухо пояснили в Сбербанке.
"Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по
переводам клиентов", – так заявили в пресс-службе другого банка, упомянутого в
публикации "Известий".
Между тем банки имеют право заблокировать карты своих клиентов
из-за операций на любые суммы, если транзакция по каким-то причинам кажется
банку подозрительной. Таким образом финансовые организации пытаются
противостоять нелегальным схемам, спонсорству терроризма и мошенничеству -
например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.