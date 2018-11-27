Арт-объект Счастье не за горами снова появится на набережной Перми. Он изготовится из влагостойкой фанеры и будет прочнее прикреплен к бетонному ограждению, сообщается на сайте администрации Перми. Будут применены антивандальные меры в виде двух видеокамер для обзора территории, прилегающей к памятнику.

Арт-объект "Счастье не за горами" снова появится на набережной Перми. Он изготовится из влагостойкой фанеры и будет прочнее прикреплен к бетонному ограждению, сообщается на сайте администрации Перми.11 октября знаменитый арт-объект был испорчен. Современный художник Алексей Илькаев, известный по псевдониму Сэд Фэйс, заменил первое слово на "смерть". После инцидента "Смерть не за горами" была демонтирована. Илькаеву назначили штраф в размере 15 тысяч рублей за вандализм.Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов предложил жителям Перми внести вклад в восстановление визитной карточки города, объявив сбор пожертвований. Но в администрации города сообщили, что деньги на ремонт надписи уже выделены из городского бюджета.Новая надпись будет выполнена из высококачественных материалов с учетом современных технологий. Применятся антивандальные меры в виде двух видеокамер для обзора территории, прилегающей к памятнику. Работа над его восстановлением проводится вместе с автором Борисом Матросовым.Изначально надпись планировалась как временная инсталляция и не была рассчитана на долгосрочное существование. Особую известность она приобрела после появления в фильме "Географ глобус пропил" и в сериале "Реальные пацаны".Завершить реконструкцию арт-объекта планируется в начале декабря.