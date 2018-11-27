Звезда опубликовала в своем микроблоге фото в новом образе. Певица, любящая демонстрировать свою женственную фигуру, на сей раз предстала в довольно скромном для нее, хотя и интересном наряде.

Звездаопубликовала в своем микроблоге фото в новом образе. Певица, любящаядемонстрировать свою женственную фигуру, на сей раз предстала в довольноскромном для нее, хотя и интересном наряде.Анна Семенович выложила снимок в длинном зеленомплатье, застегнутом под самую горловину, пальто с брошью и бордовой кепке. Артистка призналась, что обожает гулятьпо улочкам любимых городов. "Москва, Питер, Рим, Прага, Флоренция, Мюнхен,Ярославль, Париж, Монако – их так много и каждый любимый", – добавила Анна.Звезда предложилапоклонникам назвать свои любимые города и сказать, где бы они мечтали побывать.Но пользователи Instagram,помимо своих географических предпочтений, начали обсуждать образ Семенович.Некоторым подписчикам показалось, что знаменитости неидет такая закрытая одежда. Они принялись умолять ее раздеться. "Скорее бы лето, наша Анечка снимет с себявсе эти шубы и пальто, а мы будем радостно хлопать, глядя на аппетитное тело",– написал один из комментаторов. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.).Большинству же фолловеров строгий осенний имидж певицыпришелся по душе. "Платье супер, обувьтоже. В общем, Анечка, ты большая молодец. Шикарный образ!!!", "Золотцеты наше, выглядишь отпад", "Аня, ты самая красивая", "Шикарный образ!",– высказались поклонники пышногрудой знаменитости.Ранее Семеновичпоразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем Instagramфото из отпуска. На нем 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубыхджинсах и белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет.