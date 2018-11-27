Звезда
опубликовала в своем микроблоге фото в новом образе. Певица, любящая
демонстрировать свою женственную фигуру, на сей раз предстала в довольно
скромном для нее, хотя и интересном наряде.
Звезда
опубликовала в своем микроблоге фото в новом образе. Певица, любящая
демонстрировать свою женственную фигуру, на сей раз предстала в довольно
скромном для нее, хотя и интересном наряде.
Анна Семенович выложила снимок в длинном зеленом
платье, застегнутом под самую горловину, пальто с брошью и бордовой кепке. Артистка призналась, что обожает гулять
по улочкам любимых городов. "Москва, Питер, Рим, Прага, Флоренция, Мюнхен,
Ярославль, Париж, Монако – их так много и каждый любимый", – добавила Анна.
Звезда предложила
поклонникам назвать свои любимые города и сказать, где бы они мечтали побывать.
Но пользователи Instagram,
помимо своих географических предпочтений, начали обсуждать образ Семенович.
Некоторым подписчикам показалось, что знаменитости не
идет такая закрытая одежда. Они принялись умолять ее раздеться. "Скорее бы лето, наша Анечка снимет с себя
все эти шубы и пальто, а мы будем радостно хлопать, глядя на аппетитное тело",
– написал один из комментаторов. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.).
Большинству же фолловеров строгий осенний имидж певицы
пришелся по душе. "Платье супер, обувь
тоже. В общем, Анечка, ты большая молодец. Шикарный образ!!!", "Золотце
ты наше, выглядишь отпад", "Аня, ты самая красивая", "Шикарный образ!",
– высказались поклонники пышногрудой знаменитости.
Ранее Семенович
поразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем Instagram
фото из отпуска. На нем 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых
джинсах и белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет.