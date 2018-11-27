Стандартная для звезды ситуация едва не обернулась трагедией для экс-солистки группы Serebro. Неизвестные мужчины хотели сфотографироваться с Ольгой Серябкиной, но все закончилось дракой.

Стандартная для звезды ситуация едва не обернулась трагедиейдля экс-солистки группы Serebro. Неизвестные мужчины хотели сфотографироватьсяс Ольгой Серябкиной, но все закончилось дракой.По словам 33-летней Ольги, два пьяных парня начали приставать ивырывать у нее вещи. Злоумышленники не давали певице пройти. К счастью, рядом сместом происшествия оказался таксист. Водитель помог певице – иначе, по словамСерябкиной, все могло закончиться плачевно."На самом деле вчера была стандартная ситуация, когдако мне подходили сфотографироваться, но пацаны это делали очень грубо. Мнекажется, что они вообще были пьяные. Это было очень некрасиво, и в какой-томомент я даже испугалась... Это было просто ужасно, на самом деле. Я не знала,что мне делать, хотелось просто быстрее убежать", – приводит слова Ольгииздание EG.ru со ссылкой на Peopletalk.ru.Как рассказала певица, все закончилось нормально. Ольгав порядке.Напомним, продюсер Максим Фадеев в октябре этого года объявилоб уходе Ольги из группы Serebro. "Ольга уходит из группыSerebro в 2019году. Она остается дома, в MALFA, и все силы отдаст своей сольной карьере",– написал продюсер. Фадеев подчеркнул, что полностью поддерживает Серябкину ипризывает фанатов последовать его примеру. Максим уверен, что Ольга будетнеподражаема.Напомним, в начале ноября певица попала в больницу за сутки до сольного концерта. О госпитализации сообщила сама Ольга. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой видна ее рука с катетерами от капельницы.