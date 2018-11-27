Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава выразил желание покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. Японский полузащитник недоволен недостатком игровой практики в клубе.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава выразил желание покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. Японский полузащитник недоволен недостатком игровой практики в клубе."Мне надоело смотреть, как играют другие. Хочу сменить обстановку, а для этого нужно перейти в другую команду. Я бы хотел перейти в испанский клуб. Даже не хочу завершать карьеру, пока не поиграю там", — заявил Кагава.Синдзи Кагава выступает за "Боруссию" с 2010 года (в 2014-16 японец играл за английский "Манчестер Юнайтед"). В нынешнем сезоне 29-летний футболист участвовал лишь в четырех встречах.