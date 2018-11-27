Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нападений на российские дипломатические представительства в Киеве и Харькове. Там жгли файеры и забрасывали посольства дымовыми шашками. В Киеве сгорела машина с дипномерами.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту нападений на российские дипломатические представительства в Киеве и Харькове.В ночь на 26 ноября возле посольства РФ в Киеве состоялся стихийный митинг из-за ситуации в Керченском проливе. Пришли в основном радикалы из националистических организаций. Они жгли файеры и забрасывали посольство дымовыми шашками. Недалеко от посольства был сожжен автомобиль с дипномерами.Позже аналогичное нападение было совершено на генконсульство в Харькове. В результате работа диппредставительства была нарушена. Здания посольств находятся под защитой в соответствии с нормами международного права, и нападавшие были осведомлены об этом.Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дела возбуждены по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".25 ноября суда ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. Всего были задержаны 24 украинских моряка, участвовавших в провокации. В настоящее время суд в Симферополе выбирает меру пресечения для военных.