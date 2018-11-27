Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась в швейцарском городе Цюрих, где на арене Халленштадион встречались рижское Динамо и санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба с берегов Невы.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась в швейцарском городе Цюрих, где на арене "Халленштадион" встречались рижское "Динамо" и санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба с берегов Невы.Первыми ворота соперника распечатал петербургский армеец Николай Прохоркин. Рижане смогли отыграться на 39-й минуте поединка благодаря стараниям Кевина Кларка. Однако в заключительном периоде шайбы Павла Дацюка и Александра Барабанова принесли победу подопечным Ильи Воробьева.СКА после победного матча в Цюрихе набрал 51 балл и продолжает погоню за московским ЦСКА в Западной конференции. "Динамо" же с 30-ю очками занимает 7 место.Ранее в КХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Амур" – "Сибирь" (2:3), "Металлург" Магнитогорск – "Торпедо" (5:4), "Ак Барс" – "Нефтехимик" (3:1), "Динамо" Москва – "Йокерит" (2:0), ЦСКА – "Витязь" (3:1).