Мать убитого беглого депутата Дениса Вороненкова – Людмила утверждает, что над ее внучкой Катей надругались люди, подосланные бывшей невесткой оперной певицей Марией Максаковой. Якобы вокалистка таким образом отомстила за недавнее разоблачение.

Мать убитого беглого депутата Дениса Вороненкова – Людмилаутверждает, что над ее внучкой Катей надругались люди, подосланные бывшейневесткой оперной певицей Марией Максаковой. Якобы вокалистка таким образомотомстила за недавнее разоблачение.Людмила Вороненкова в одной из телепередач заявила, что Денис,его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили под однойкрышей – как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, что ребенок,которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно ему не родной.В эфире программы "На самом деле" Первого канала Людмиларассказала, что после этих ее заявлений в прессе, с ее внучкой Катей сталипроисходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечениянаркозависимости, где над ней надругались неизвестные."Ее привезли в третью клинику из второй клиники, и онапочему-то оказалась раздетая. Как оказалось, она была изнасилована. Ее нашлилюди Максаковой", – заявила взволнованная бабушка. По словам Вороненковой, уоперной дивы был мотив, из-за которого она решилась на преступление: Екатерина имеет доверенность на распоряжение некоторымимуществом отца.У родной сестры погибшего депутата Ирины своя версияистинных причин происходящего. "При жизни Дениса Катя была всегда рядом. Она,наверное, владела и владеет достаточной информацией, которая интересна Марии. Марияхотела, чтобы Катя была рядом с ней", – сообщила она.О том, что у девушки есть разгромный компромат на вокалисткуговорит и журналист Юрий Кот. "Максакова пытается тем или иным способомзадавить Катю, чтобы этот компромат не появился. Есть видео, где в однойпостели госпожа Максакова, Вороненков и его супруга Юлия. И это не единственныйкомпромат", – заявил корреспондент.