Мать убитого беглого депутата Дениса Вороненкова – Людмила
утверждает, что над ее внучкой Катей надругались люди, подосланные бывшей
невесткой оперной певицей Марией Максаковой. Якобы вокалистка таким образом
отомстила за недавнее разоблачение.
Мать убитого беглого депутата Дениса Вороненкова – Людмила
утверждает, что над ее внучкой Катей надругались люди, подосланные бывшей
невесткой оперной певицей Марией Максаковой. Якобы вокалистка таким образом
отомстила за недавнее разоблачение.
Людмила Вороненкова в одной из телепередач заявила, что Денис,
его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили под одной
крышей – как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, что ребенок,
которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно ему не родной.
В эфире программы "На самом деле" Первого канала Людмила
рассказала, что после этих ее заявлений в прессе, с ее внучкой Катей стали
происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения
наркозависимости, где над ней надругались неизвестные.
"Ее привезли в третью клинику из второй клиники, и она
почему-то оказалась раздетая. Как оказалось, она была изнасилована. Ее нашли
люди Максаковой", – заявила взволнованная бабушка. По словам Вороненковой, у
оперной дивы был мотив, из-за которого она решилась на преступление: Екатерина имеет доверенность на распоряжение некоторым
имуществом отца.
У родной сестры погибшего депутата Ирины своя версия
истинных причин происходящего. "При жизни Дениса Катя была всегда рядом. Она,
наверное, владела и владеет достаточной информацией, которая интересна Марии. Мария
хотела, чтобы Катя была рядом с ней", – сообщила она.
О том, что у девушки есть разгромный компромат на вокалистку
говорит и журналист Юрий Кот. "Максакова пытается тем или иным способом
задавить Катю, чтобы этот компромат не появился. Есть видео, где в одной
постели госпожа Максакова, Вороненков и его супруга Юлия. И это не единственный
компромат", – заявил корреспондент.