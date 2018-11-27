Установлено, что злоумышленники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов...

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 8 участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.Установлено, что злоумышленники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денежных средств. Свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение и в результате противоправной деятельности извлекли незаконный доход в размере свыше 97.6 миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении 8 участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.